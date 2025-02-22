TVB「御用邪花」孖黃又南同遊日本　自爆日日「激鬥」互相安慰

梁允瑜（Chole）因參選《2021年度香港小姐競選》而入行，曾於《愛·回家之開心速遞》中出演性感秘書Mocha一角，其後亦有份參演《美麗戰場》、《法言人》、《黑色月光》，特別是在《黑色月光》中肉搏馬志威一幕更成為討論熱話，更有「御用邪花」的稱號。

馬志威肉搏梁允瑜。（TVB截圖）

梁允瑜幕前形象性感又帶點妖艷，但其實她是一個顧家好女孩，她在接受訪問時曾多次表明入行是為了令家人有更好生活，直認是想「賺多啲錢」。除了以往的劇集演出外，原來早前她與黃又南合作主持了《關東。路駅十三》日本自駕遊節目，並即將播出。

梁允瑜（Chole）孖黃又南同遊日本拍節目。（IG截圖）

梁允瑜（Chole）孖黃又南同遊日本拍節目。（IG截圖）

問到梁允瑜對黃又南的第一印象，她接受《香港01》訪問時說：「佢係一個好好嘅前輩！好friendly又搞笑。我哋可以話第一日拍攝旅遊節目已經friend咗，所以拍得好開心。每一日都好多笑料，因為我哋要自駕遊，好多時間都係我同佢喺架車度相處。佢會講好多佢做演員嘅心得畀我知，同時我哋都分享好多自己嘅演員經歷，喺佢身上都學到好多嘢。」

梁允瑜（Chole）大讚黃又南為人風趣又好人。（IG截圖）

問到有沒有發展空間，她直言只當黃又南是哥哥看待，她說：「又南係一個好好嘅男仔， 又搞笑又有事業心又對屋企人好，一開始已經當咗佢係哥哥同埋前輩。」她透露，目前感情狀況空白還是單身，但尚未想搵另一半：「暫時都未想拍拖住，因為拍拖好多嘢要兼顧，覺得好煩。空虛寂寞凍都唔會嘅，平時冇嘢做就約下啲friend打牌。」

梁允瑜（Chole）笑言日日同黃又南「鬥」，鬥咩？原來係爭車揸。（IG截圖）

梁允瑜又分享拍節目時的趣事，她自爆與黃又南有爭執：「每日最大嘅鬥爭就係我哋要爭車揸！因為我哋兩個都好鍾意揸車，尤其是我哋兩個都好鍾意揸快車。同埋好多時都係我地兩個相處傾偈，所以私底下都會傾吓自己愛情觀，或者自己理想型係點，佢好似一個哥哥咁，佢都教我好多嘢，之後又互相安慰大家未搵到真命天子咁，好搞笑！」

梁允瑜參選香港小姐時曾被評為熱門人選。（IG@cl.chloee）

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

梁允瑜在瀑布下的性感美照。（IG@cl.chloee）

梁允瑜被封TVB「御用邪花」。（IG@cl.chloee）