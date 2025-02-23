張栢芝家姐戴碧芝移加瓣數多多　女強人Look逛名店氣質不輸細妹

44歲的張栢芝出名重視親情，一向好照顧兩位弟弟張豪龍和張栢文，而她還有一位同母異父的家姐戴碧芝。據知2011年戴碧芝已移民加拿大，不久後獲得房地產執照，成為一名地產經紀，間中亦會出席活動及參與話劇演出；近日她以一身女強人打扮再度現身，原來她辦數多多工作非常忙碌，見她保養得宜，氣質不輸細妹。

張栢芝初入行時氣質清純。（微博@張栢芝）

張栢芝有一位同母異父的家姐戴碧芝。（微博@張栢芝）

戴莎莉同戴碧芝。（視覺中國）

戴碧芝係栢芝同母異父家姐。（視覺中國）

隨丈夫移居加拿大多年的前港姐季軍袁彩雲昨日（22日）在小紅書分享一段影片，她與樂隊Soler前成員細孖Dino Acconci（夏健龍）和戴碧芝一齊做KOL帶大家去看一間「博物館」，其實是指售賣Hermès的專門店，店內有很多新款的手袋及服裝，稱不用排隊都可以立即買到，還有舊款升級換新袋安排，相當吸引。

袁彩雲與細孖Dino和戴碧芝一齊介紹一間「博物館」。 （小紅書截圖）

戴碧芝係VGH慈善晚宴嘅主持人。（小紅書截圖）

一身女強人打扮。（小紅書截圖）

影片一開始由Dino介紹兩位女士出場，戴碧芝皮膚黝黑緊緻，穿上一件灰色西裝褸內襯黑色lace衫，而下身則穿米白色貼身褲配高跟鞋，女強人打扮型格十足。她以VGH慈善晚宴主持人的身份現身，拿起電話不停講，Dino則說：「左邊呢位又係鍾意貪靚，但好忙碌嘅Peggy」。入到店舖見到如此多名牌靚包包，戴碧芝亦立即心心眼說：「入到嚟已feel到嗰種愛馬仕嗰股能量，一直罩住我」！他們透露將於3月1日參加VGH 溫哥華醫院基金慈善晚宴，該店老闆將會拿出一個愛馬仕手袋拍賣，袁彩雲寫道：「這家店的老闆娘每年都會參與公益慈善，反饋社會也是我們每個人的責任，這次她也將和我們一起支持 3月1日的VGH 溫哥華醫院基金慈善晚宴，期待到時候見！」

見到Hermès即心心眼。（小紅書截圖）

話被Hermès籠罩住。（小紅書截圖）

店內有好多款袋。（小紅書截圖）

除咗拍賣袋，仲有頸鏈抽獎。（小紅書截圖）

離開前每人收到一份禮物。（小紅書截圖）

戴碧芝是張栢芝媽媽戴莎莉與前夫所生的女兒，兩姊妹自小感情深厚，不過因為父母離婚，戴碧芝同張栢芝被迫分開。雖然兩姊妹未能一起生活，但無損感情，2010年張栢芝誕下二仔Quintus時，戴碧芝就一直留在醫院陪伴，而當年張栢芝離婚時，她亦曾帶着兩個囝囝到加拿大與家姐一起住，2018年張栢芝再誕下三仔「小王子」，有指她在囝囝滿月不久就將他送往加拿大溫哥華，交給戴碧芝照顧，可見兩姊妹感情非比尋常。

2010年張栢芝誕下二仔Quintus時，戴碧芝帶Lucas一起到醫院探望妹妹。（視覺中國）

戴碧芝現時是一名地產經紀。（影片截圖）