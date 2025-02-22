李幸倪爆因壓力大致長期失眠　半夜無故爆喊：係熄唔到機

Gin Lee 李幸倪今日（22日）現身港鐵南昌站出席「匤智·手作」新店開幕禮。Gin Lee透露早前趁農曆新年假期，陪家人出國旅行：「今次嘅旅程我係去咗一個好大自然嘅地方，成個行程係好慢活嗰種，而呢種節奏亦係好好用嚟叉電。變咗我就冇安排周圍咁，因為唔想攰到好飲返工咁。而今次返嚟我發覺自己係肥咗成4磅咁多，咁所以我而家只係食一餐，相信幾日之後就會打回原形。」

李幸倪與粉絲合照。（梁碧玲攝）

李幸倪今日現身港鐵南昌站出席「匤智·手作」新店開幕禮。（梁碧玲攝）

被問到旅行期間有沒有寫歌？Gin Lee表示：「其實我係唔想諗關於工作上嘅所有嘢，反而我做得最多嘅事，就係同鴨仔講嘢，你哋就好啦無憂無慮。（你喺香港面對好大壓力？）本身喺香港呢個地方，好多嘢都講求效率，就算對自己要求唔高，都會有壓力，但其實自己又真係對自己要求好高，但而家自己識慢慢咁平衡。（有冇試過壓力大到失眠爆喊？）實不相瞞，以前我係長期失眠，同埋會發惡夢，好似冇休息過。到我認識咗身心靈課堂之後，又睇心靈嘅書籍，開始學識靜坐同冥想，個人係平靜咗好多。而家喺瞓到同休息到。以前我係試過喊到熄唔到機，瞓瞓吓突然會係咁喊，啲眼淚係咁流，自己係控制唔到。幸好而家就冇呢個情況。」

Gin Lee早前趁農曆新年假期，陪家人出國旅行。（梁碧玲攝）