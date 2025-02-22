東張西望｜小童地鐵月台便溺　主持Patrick Sir：媽咪已經好盡力

《東張西望》每集都會報道各種社會事，又或報道一些網絡瘋狂的時事短片。今日（22/02）《東張西望》就播出了一段有地鐵職員指媽媽沒有帶小孩廁所如廁的片段，《東張西望》主持梁敏巧一開始就介紹說：「今日網上瘋傳一條片，內容就係有港鐵職員發現有小朋友忍唔住喺沙田火車站月台上面便溺，媽咪就用膠袋裝起排泄物，港鐵職員就有呢個反應。」

《東張西望》報道「小童地鐵月台便溺」網上瘋傳短片。（《東張西望》截圖）

片中所見，有地鐵職員說：「你成袋尿點會唔係啫。」而一名女士就回話：「我擠喺入面得唔得呀？」地鐵職員又說：「罰錢㗎你咁樣便溺，你知唔知呀？」這一名女士又說：「細路仔嚟唔切，個個細路仔都係咁啦！」

其實喺月台便溺，無論有冇用袋裝起，已經相當影響衛生。（《東張西望》截圖）

之後Patrick Sir就在節目中說：「其實帶過小朋友都知，小朋友忽然間想去廁所有時都幾難搞。我覺得呢個媽咪已經好盡力保持衛生唔影響人嘅。與其個職員開晒咪去鬧佢，不如靜靜哋行埋去協助佢啦。」

女士用膠袋裝起小童的尿液。（《東張西望》截圖）

翻查地鐵在網上的沙田車站地圖，其實沙田火車站設有男女公共廁所，而且與月台的距離僅只有一條扶手電梯的距離，幾分鐘內就已能到達。從畫面可見，兩名小朋友均已起碼有6，7歲，應是不需要家長牽手照顧的年齡。

沙田火車站地圖。（網上圖片）

女士：「細路仔嚟唔切，個個細路仔都係咁啦！」（《東張西望》截圖）

女士：「細路仔嚟唔切，個個細路仔都係咁啦！」（《東張西望》截圖）