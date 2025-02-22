陳蕊蕊投資娛樂公司做老闆兼開茶飲店　計劃下月召募女團捧新人

陳蕊蕊曾在2009年參加無綫綜藝節目《耳分高下》以「柑桔」一角為人熟悉，與金剛分手後，前年12月與拍拖4年的圈外男友Eric Chan結婚，榮升人妻。陳蕊蕊今日（22日）與和來自日本的人氣 DJ Mao 濱崎真緒在在灣仔海濱公園出席「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」，並在海濱賽道跑了400米。

身兼娛樂公司iTogether董事的陳蕊蕊表示：「我哋有份同政府協辦今次活動，所以我一定要嚟支持，亦會落場跑。另外我自己早前開咗一間茶飲店，既然呢個活動公司有份，就自肥一下將自己間茶飲店擺攤位，大家就可以來試試生酮茶飲。」蕊蕊還計劃舉辦選秀比賽：「我間娛樂公司3月份會有一個女團比賽，我哋會喺當中物色一啲女仔，接落嚟公司仲會簽女團。」

DJ Mao同陳蕊蕊一齊出活動。（梁碧玲攝）

陳蕊蕊開娛樂公司準備捧女團。（梁碧玲攝）

擔任壓軸表演嘉賓的 DJ Mao則以流利普通話接受訪問：「我小時候是跑步好手，在學校第一。」自言已是半個香港人的她，坦言想嘗試拍電影：「我的廣東話現在不是太好，但是我的經理人經常教我一些不好的，很壞的！」 問到DJ Mao想與哪位明星合作？「我最近為了學廣東話，我一直在看周星馳，對，我很想見周星馳。」

DJ Mao曬腿。（梁碧玲攝）