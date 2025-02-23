寶珮如罕談與駱達華15年情及分手真相　為對方才入行：我想𥄫實佢

寶珮如近日接受鍾慧冰網台節目《冰姐的花樣人生》訪問，罕談拍拖15年的初戀男友駱達華，更透露自己當初是為了「𥄫」實男友才入行，結果入行後卻分手，更剖白二人15年情斷的真相。

寶珮如說自己兒時家境貧窮，在單親家庭長大，跟母親住在木屋、徙置區，家人沒能力栽培她，所以她根本沒想過入娛樂圈，最多只是聽到收音機播歌時，自己揸住把梳唱歌，她續說：「因為我係亂打亂撞入娛樂圈，我都係為咗男朋友。你記唔記得我第一個男朋友，係啦，駱達華，佢嗰時好好笑，佢同葉子楣拍緊一套劇，你知葉子楣幾索㗎啦，嘩！又靚又盛……（鍾慧冰：你覺得索咩？）我細路女梗係覺得佢索啦，因為佢有嘅嘢我冇吖嘛。」

寶珮如接受鍾慧冰訪問，她坦言當初為了初戀男友駱達華才入行。（YouTube@《冰姐的花樣人生》）

寶珮如表示：「我嗰時好鍾意駱達華，我成日check住佢，細路女係咁，我唔知娛樂圈工作，點解你半夜又話返工、朝頭早又話返工、下晝又話返工，我睇到啲袋有埋刷牙洗面嘢，好離譜，我話你堅定流呀，然後就知道佢同葉小姐拍劇，我話你帶我睇吓拍劇，其實我想𥄫吓佢，佢話唔帶得呀，因為我係新人嚟㗎。唔帶，我心諗，我自己入行睇！」

寶珮如年輕時戀愛腦，怕男友駱達華不忠，所以決定入行睇住對方。（IG@babybohkartist）

不過當時在九龍塘一間酒樓做知客的寶珮如，自問冇美貌、冇智慧，未有資格參加選美，於是膽粗粗瞞住駱達華參加歌唱比賽，「入咗30名，入唔到15名，就係周太（周梁淑怡）打畀我，佢即刻話『有冇興趣入娛樂圈呀？』我梗係仆到去，就係咁。」基於有周梁淑怡帶挈，她甚至跳過了訓練班，一入亞視就有機會夥拍林建明主持《香港蠱惑檔案》，之後都有很多演出機會，她覺得在亞視工作很開心。鍾慧冰問她入行後還有沒有𥄫住駱達華，她笑說：「唔得閒啦，瞓覺時間都冇，不過我先知道原來娛樂圈工作咁唔穩定，原來係真嘅，瞓覺時間都冇，半夜三更又返工。」

雖然在歌唱比賽落敗，但寶珮如獲周太（周梁淑怡）相中，問她有冇興趣入娛樂圈。（IG@babybohkartist）

寶珮如一入行就有得孖住大姐明做主持。（IG@babybohkartist）

鍾慧冰於是再問，二人為何後來分了手，寶珮如坦言自己細細個就跟住駱達華，拍拖已15、16年，大家似乎都習慣了，已冇火花，「好似唔使結婚咁樣，又同居，由熱戀到冇乜熱戀，好似親人嘅感覺，大家都覺得好似好熟絡冇所謂，冇晒嗰樣嘢，又唔會有結婚嘅憧憬……」寶珮如否認恨嫁，因為她在單親家庭長大，對婚姻完全冇憧憬，覺得婚姻只是一個假象，因為她三歲時父親就丟低三母女，母親要母兼父職，獨力打兩份工，又不想改嫁，怕後父不疼錫寶珮如和弟弟，她憶述：「我嗰時好細個，就覺得點解我家庭咁唔完美，因為窮，我讀書仲要半工讀幫補家計，我就覺得我真係唔要咩婚姻，如果我自己能力好，就係養自己就最好。」對於婚姻，她甚至覺得「唔好搞我㖭呀！」

寶珮如讚駱達華為人浪漫，Fans寫信給他，他每一封都會親自回信。但之後她說了句：「可能對出面識嘅朋友都浪漫。」意有所指。（YouTube@《冰姐的花樣人生》）

寶珮如指駱達華對她其實都浪漫，但之後說了句：「可能對出面識嘅朋友都浪漫。」意有所指，之後她又覺得，大家緣份似乎已經斷了，不要因為已拍拖15年就覺得必須繼續困在一起生活，很沒意思，所以二人愉快地分開，再見亦是朋友，寶珮如與對方的太太都有偈傾。與駱達華走到尾聲那段時間，寶珮如經魏秋樺介紹，陪唐麗球去見台灣製作人，結果台灣製作人看中了她，要她去台灣受訓及發展，當時她與駱達華關係若即若離，想試著分開兩地，看看感情會否有轉機，結果對方一次都沒有來探他，她又透露那時生活要自費，為慳錢只好住在朋友家裡廚房打地鋪，但慢慢就有思鄉病。

寶珮如與初戀男友駱達華再見亦是朋友。（IG@babybohkartist）

寶珮如覺得台灣不屬於自己，又談及決定離開的原因：「佢叫我影一輯相係比較性感啲，原來個經紀人想我做一個性感……因為台灣講嘢好豪放，佢想我開心，有少少sexy去做一個主持，我跟住話，『吓？我唔係嗰啲嚟㗎喎。』然後達仔又冇嚟搵我，身邊好多朋友都嚟探我，去玩，佢夠膽死冇嚟，條友唔知搞咩。我心裡面仲想返香港，我覺得台灣唔係好啱我，咁嗰時就中斷咗，去咗九個月，但我都認識咗呢個地方。」她在台灣期間都認識了下一任男友，因為好耐冇俾人氹，自己都難免心動，回香港跟駱達華和平分手後，她便與新男友正式展開關係，但強調：「我冇一腳踏兩船㗎！」不過兩人拍拖六個月就遇上車禍，之後七年她都要做手術，寶珮如直認冇開心過，但亦沒有埋怨，「意外邊一個都唔想。」可是，她不諱言現時坐車快些少都會驚。

寶珮如透露自己離鄉別井大半年，要在朋友家中廚房打地鋪，但駱達華一次都沒去探望自己。（IG圖片）