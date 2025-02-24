王菀之為真摯情感避見張敬軒　自爆申請紅館唔容易：有諗過日場

王菀之（Ivana）為今次個唱成功減磅，雖然她有意繼續瘦，但一講到慶功宴美食，似乎很快破戒。（葉志明攝）

為紀念入行20周年，王菀之（Ivana）相隔11年再登紅館，一連兩場《合體 – 王菀之演唱會2025》昨晚（23日）舉行尾場，王菀之一出場即叫全場觀眾起身一齊唱，整晚大部分時間以歌會友，直到「皇上」同「皇后」合體，二人由首晚面對面，改為背對背，培養情緒時，王菀之已忍不住落淚。唱完之後，王菀之上前從後抱抱軒公，其後軒公亦為王菀之整理儀容，一對「靈魂伴侶」無需任何語言而默契十足。演唱會結束後，觀眾成功「嗌」出王菀之，加碼唱《把戲》、《永遠幾遠》。

跳舞部分屬於即興演出。（葉志明攝）

完騷後，王菀之接受訪問時表示門票火速售罄給予了自己及團隊很大力量，本身亦想加場，但由於搭台、拆台等問題，所以未能成事。「有諗過日場，但唔知啲人肯唔肯，又驚我把聲未必唱到日夜，但都好完滿，可能有part 2呢。」問到大家會否再等11年，王菀之坦言不想等太久，但亦有當中的原因。「都唔係咁易申請，今次都申請咗好多次，佢又要逐個月搞，啲手續我又唔識。」

張敬軒忍住唔喊，完成《下次愛你》。（葉志明攝）

「皇上」同「皇后」合體。（葉志明攝）

講到與「靈魂伴侶」張敬軒一部分，王菀之笑言抱抱對方時，感覺是「佢瘦我好多」，很擔心對方在後台喊暈。她又解釋為今次演出零綵排，事前與軒公不見面、不溝通，到場後亦「避見」，直到升上台一刻，才將最真摯的情感釋放。「過去20年大家為夢想努力，生活中好多困難要克服，但都會互相支持。我對佢、樂迷好有信心，大家都知我哋做緊咩。」

encore了兩首歌。（葉志明攝）