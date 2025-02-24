鹿晗被爆分手關曉彤深夜買醉　疑情緒不佳需鄧超攬肩安慰

內地男星鹿晗在2017年高調認愛女星關曉彤，今年是他們穩定交往的第8年，但近日卻屢傳出情變，甚至被爆他們已在去年12月已經分手了。而在昨晚（23）男方就被媒體影到與鄧超及一班好友聚餐，期間疑飲醉致情緒不佳，需要鄧超攬肩安慰。

二人被傳在去年12月已經分手。（微博圖片）

據狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料指出，身穿灰色衛衣並頭戴cap 帽的鹿晗深夜時分與鄧超及一班好朋友在火鍋店聚餐，期間他疑似情緒不佳，需要好友們作出安慰，但在中途他又疑情緒激動伸手指着同桌友人，幸好鄧超及時按住，並攬肩作安慰。而當聚餐結束後，鹿晗就低着頭搖搖晃晃地走上車，像是喝多了似的，隨後鄧超才走出店舖離開。

鹿晗被影到深夜時分與鄧超及一班好友聚餐。（吃瓜少女張小寒微博圖片）

鹿晗深夜聚餐這個舉動，令不少網民猜測可能與關曉彤分手有關。而對於傳聞他們至今沒有作出任何回應，但有網民就整理出他們十項「分手證據」，包括去年9月份女方生日時，鹿晗未有現身陪伴，雙方10月份均現身歐洲，完全零交集，鹿晗在11月份舉行音樂節，女方並未有公開行程，未有前往支持，過往都會現身支持男友，還有鹿晗在微博為女方的新劇《小巷人家》宣傳，但隨後就火速刪除貼文，這個舉動令大家甚感疑惑，再加上二人已有多月未有同框互動，情人節雙方未有任何表示等，令分手傳聞甚囂塵上。