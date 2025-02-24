TVB御用情婦美魔女狀態獲讚驚艷　港姐出道如今成隱形富婆

現年53歲的康華在2023年播出TVB劇集《法言人》後，曾有一段時間未有露面，也甚少在社交平台分享近況，直至去年底，她在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演上海名人「大紅姐」，再次引起觀眾留意。劇中康華為演活角色疏了一個古典波浪頭，常以高貴造型示人，散發陣陣女人味之餘也不失霸氣。而康華早前亦參與兩套新劇《執法者們》和《巨塔之後》的拍攝，再次活躍幕前。

康華在無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中飾演上海名人「大紅姐」，再次引起觀眾留意。(資料圖片)

康華在《巾幗梟雄之懸崖》中飾演上海名人「大紅姐」，散發陣陣女人味之餘也不失霸氣。（《巾幗梟雄之懸崖》劇集截圖）

近日，有網民在社交平台分享偶遇康華的影片，並寫道：「容貌氣質佳的52歲TVB女配康華，於1994年競選香港小姐入行，多年來在TVB默默耕耘，參演過100多套劇集，卻從未受過力捧，實在是可惜！」，博主替康華從未獲力捧感到可惜，但康華的凍齡靚樣卻令不少人羨慕。

康華日前被網民捕獲，美魔女狀態獲讚驚艷。（小紅書截圖）

身形一絕，一點都不像已年過半百。（小紅書截圖）

片中康華以一把空氣瀏海長卷髮示人，充滿少女感，而且平時愛做運動，對身材管理嚴格的她，身型一絕，短裙、襪褲加高跟鞋的配搭，不但穿出減齡效果，也盡現美腿線條，而且其靚樣更儼如吃了防腐劑一樣，膚質白滑又緊緻，一點都不像年過半百。網民紛紛留言：「這是五十多歲的狀態？？？震驚」、「真美」、「小時候看她，好驚艷」、「現在年過半百能保持這個狀態也很驚艷」。

皮膚白滑緊緻。（小紅書截圖）

還與粉絲友善合照。（小紅書截圖）

網民激讚康華狀態驚艷。（小紅書截圖）

康華在1994年參選港姐後入行，在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號，2007年約滿後一度轉戰內地發展，但為了照顧年邁的父母，康華不惜推掉兩部高達7位數字酬勞的劇集回港，更花費近百萬積蓄給父母做心臟和眼部手術。2012年康華重返TVB，近年亦參演了不少劇集，保養得宜的她更是圈中出名的「美魔女」。而雖然康華演藝事業發展浮浮沉沉，但投資有道，早兩年被爆以首置名義入市，斥資5,522萬元買入日出康城一個五房單位。另外也有指她早在2012年已買入兩個荃灣單位打通自住，現時更手揸4層樓，絕對是圈中隱形富婆。

康華在1994年參選港姐後入行。（視覺中國）

性感。（視覺中國）

康華在劇中多數飾演反派女角，包括青樓女子、情婦、奸妃等，更有TVB「御用情婦」的稱號。（YouTube影片截圖）

康華身形fit爆。（YouTube影片截圖）

康華同佘詩曼好Friend。（微博@康華Akina）

康華與林夏薇合作拍攝《法言人》。（微博@康華Akina）