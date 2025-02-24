正宗香港頂流現身上海排場勁　被粉絲一句說話笑場上前擊掌勁親民

現年30歲的韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），擁俊朗的外表，加上性格討好，自出道以來受歡迎程度持續飆升，早兩年他曾因自我要求高承受極大壓力，而患上抑鬱症，當時他自覺狀態不佳，故決定休息一年後再重新出發。不過其人氣不但沒有受此影響，如今更是亞洲炙手可熱的男星，甚至在歐美也有極高人氣，更不用說在內地，王嘉爾每到之處定必人山人海，受歡迎程度爆燈。

王嘉爾日前一身「白馬王子」Look出席活動。（視覺中國）

帥氣十足。（視覺中國）

王嘉爾近日到上海出席活動，現場人山人海，粉絲們為見多男神幾面，連對方結束活動後離開時也不放過，站滿道路兩旁接男神「下班」。不少粉絲在社交平台分享片段，大讚王嘉爾「好帥好帥好帥」。片中一頭金髮的王嘉爾，穿上白色簡約服飾示人，十足白馬王子一樣，粉絲見到真人即瘋狂尖叫，兼拿出手機拍片、影相。而為安全起見，大會安排十數位高大威猛的保安連工作人員逾20人，全包圍為王嘉爾開路，排場十分勁。

大會安排十數位高大威猛的保安連工作人員逾20人，全包圍為王嘉爾開路，排場十分勁。（小紅書截圖）

沿途有不少粉絲接王嘉爾「下班」。（小紅書截圖）

王嘉爾沿途向粉絲打招呼，非常友善。（小紅書截圖）

而粉絲們為博與男神一個眼神接觸，瘋狂「愛的呼喚」，當中有男粉絲成功突圍而出，他向著王嘉爾大喊「牛逼」（在中國大陸經常被使用，意思是「非常厲害」、「強」，有時會簡稱為「牛」。」這個突襲成功令原本Chok住的王嘉爾嚇到，露出尷尬表情之餘更摀嘴傻笑。其後王嘉爾更走近該男粉絲前與對方擊掌，勁親民。可見王嘉爾雖貴為國際明星，但私下依然零架子，難怪俘虜大班粉絲，紛紛留言：「有個大哥説王嘉爾牛逼他就笑了」、「原來王嘉爾還有男粉絲」、「好帥」、「掩嘴笑，可可愛愛」、「人品好的誰不迷」；也有網民覺得王嘉爾與年輕時的郭富城好像，大讚兩人都非常有魅力。

期間有男粉絲大讚他「牛逼」，王嘉爾即露出害羞的樣子。（小紅書截圖）

摀嘴傻笑。（小紅書截圖）

該男粉絲成功引到王嘉爾注意，後者還上前擊掌，十分搞笑。（小紅書截圖）