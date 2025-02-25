支付平台光明正大賣黃牛票　23000買到周杰倫尾場第一行？

不少世界各地的歌手都希望於香港新場地「啟德體育園」開騷，除了有外國天團Coldplay外，亦有台灣天王周杰倫。雖然新場地能容納五萬人，但仍然一票難求，不少撲不到飛的歌迷，都急如熱鍋上的螞蟻，到處撲飛，只求購到一票入場。

台灣天王周杰倫亦來香港啟德體育園開騷。

近日有網民發現Alipay 指可以代購演唱會門票，但就比平常官網訂的門票貴一點。就此，《香港01》實測購買演唱會門票的價錢及容易度時，發現當中周杰倫的演唱會門票竟然要「天價」。

周杰倫演唱會尾場門票最貴的竟然要$23,000以上。(截圖)

記者分別在該平台搜尋了謝霆鋒、周杰倫及Coldplay的門票作比較，見到周杰倫的門票最為誇張，尾場第一行要$23,490一張，每人限購6張，至於第三排就要$21,600一張，而這些都是原價$1,880的門票，足足貴了12倍，價錢令人咋舌，不過價錢貴但保証「真飛」，而且服務貼心，提供現場取票，如果要郵寄的則要再加錢。

周杰倫的演唱會門票竟然要「天價」。(截圖)

服務貼心，提供現場取票，如果要郵寄的則要再加錢。(截圖)

周杰倫啲飛平均都賣到過萬。(截圖)

周杰倫演唱會門票最平都要3千多元。(截圖)

除了周杰倫啟德演唱會外，還提供購買謝霆鋒及Coldplay的門票，謝霆鋒原價$1,380的門票只售$3,413，只是2倍有多。而Coldplay的門票標注原價$2,099只售$7,458，貴於原價3.5倍。

就此事《香港01》向周杰倫啟德演唱會2025主辦寶輝（中國）娛樂有限公司查詢，對方發聲明回認事件：

寶輝（中國)娛樂有限公司聲明：

就周杰倫2025《嘉年華》世界巡迴演唱會香港站(“本演唱會”)門票銷售事宜，本公司作為主辦單位，茲作出以下嚴正聲明：

1.⁠ ⁠獲本公司授權之唯一票務平台為「CCCX票務系統」（“官方平台”），其他一切渠道均非合法之銷售平台。

2.⁠ ⁠本演唱會所有門票經官方平台出售後已全數售馨。

3.⁠ ⁠本公司最近知悉一所名為「Ticketebay」之票務平台聲稱可銷售本演唱會門票，並透過Alipay支付平台投放廣告。本公司現嚴正聲明該「Ticketebay」，Alipay支付平台及/或其他任何銷售平台均未獲本公司授權銷售本演唱會門票，本公司保留一切追究權利。

4.⁠ ⁠本公司並提醒消費者切勿經未獲本公司授權之銷售平台購買本演唱會之門票。

此致

寶輝（中國)娛樂有限公司

而Alipay亦就事件作出以下回應「AlipayHK作為生活服務平台，透過接入不同商戶提供的服務，以滿足用戶多元化需求。合作商戶自行提供商品、服務及定價，AlipayHK作為平台為用戶提供安全、方便的付款方式。

AlipayHK在允許商戶進駐時均要求其符合法規，並會持續檢視其服務合規性。根據跟商戶的協議，若發現商家涉嫌違規行為，AlipayHK有權要求其採取相應措施，目前涉嫌不合規商品已進行下架處理，等待進一步調查，以切實保障用戶權益及確保營運合法合規。AlipayHK亦呼籲廣大商戶加強自身規管，一同為本港市民提供更好的服務。」

而今日（25日）傍晚時分，Alipay亦取消代買周杰倫，謝霆鋒及coldplay的啟德演唱會，但就推出代買三亞『強實名』周杰倫2025嘉年華世界巡回演唱會。

反而謝霆鋒及Coldplay的門票貴不是太多。(截圖)

但始終這個行動都算是「炒黃牛」的一種，所以亦不鼓勵鼓吹這個風氣。(截圖)

近日有一個手機應該程式平台指可以代購演唱會門票。

近日有一個手機應該程式平台指可以代購演唱會門票。(截圖)

Alipay於今日（25日）傍晚已取消了代買周杰倫，謝霆鋒、Coldplay三個啟德演唱會門票，但就推出了購買周杰倫三亞演唱會。

《香港01》就此聯絡大律師陸偉雄，向他查詢有關於該平台買賣門票的法律。陸偉雄表示於香港買賣「黃牛飛」是犯法的，但他再指出要看主辦單位是誰，如果是屬於康文署旗下的則不受法律的監管。但如果是其他機構舉辦的則受一條名叫娛樂場所牌照監管：「就係如果你即係炒黃牛呢，一經定罪就罰2000蚊。」之後陸偉雄再解釋公眾娛樂場所條例則不限康文署旗下的紅館及啟德體育園等地方：「咁如果你係康文署嗰啲嘅，咁不嬲紅館啊，或者而家係啟德嗰啲咧，全部都唔係屬於公眾娛樂場所嘅。我哋屬於康文署嘅，咁到頭來，呢啲炒賣活動，基本上喺現時嚟講係監管唔到嘅，係冇炒黃牛嗰啲條例嘅。」

陸偉雄表示於香港買賣「黃牛飛」是犯法的。(節目截圖)

對於此，陸偉雄就表示這是一個法律的漏洞：「我哋法律就有個漏洞，有個真空喺度啦，所以正正就係而家其實好唔理想嘅，咁政府當然講緊就話睇吓可唔可以改例，改完例都冇咩用。咁依家話實名登記，希望遏止返嗰啲炒賣活動。」他亦指出現在即使買黃牛，搜證方面都很難，因為現在買票可以網上轉帳，票又可以寄，完全不用見面，所以很難去執法。

大律師陸偉雄指出現今的買賣黃牛飛是一個很大的漏洞。（資料圖片）

陸偉雄表示現在唯一可以解決這個問題的就是修例或立一些新的法例，因為現時的《公眾娛樂場所條例》已經很多年前的，與現今根本上已經脱節，他指出：「所以現在正正就是我們急不容緩是需要立法。」他續指這個社會現象不應該鼓勵，但就無奈沒有一條法例能監管這些黃牛。而且該平台出售門票只是作為一個平台，要找到轉帳戶口背後的人有一定的難度：「根本上你都唔能夠捉到嗰個人，即使有人犯法，你都唔能夠制裁到佢，何況依家冇一條法例話佢哋犯邊條法添。」

陸偉雄大律師解釋，如租約訂明不准分租，但租客違規間房及分租予港漂生，只屬違反租約條款，不涉及刑事成分。（資料圖片）

陸偉雄又表示這些平台只是負責收錢，要證明到他們賣黃牛才算是犯法，因法例上沒有說收錢是犯法，這明顯就是法律的漏洞。政府需要做的就是立即修例：「修例講咗好耐好多年，政府都未去實行呢，可能政府嘅政策。」

陸偉雄又表示這些平台只是負責收錢，要證明到他們賣黃牛才算是犯法。

陸偉雄被問到如果有市民真的在這平台購票後發現貨不對辦，可否從法律途徑追回，陸偉雄表示「在法律上當然可以追究」，但仍然是有一個問題存在。陸偉雄指他是破壞了合約：「但你依家追邊個？個問題就係唔知個對象係邊個，理論上法理上係可以追嘅。」他再指明明買第一排但收到第二排都算可以看，但有些平台是直接收完錢沒給票或是假票，直指政府應該要全盤審視這個情況。