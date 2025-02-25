江信熹粉絲製出道至今記錄片勁感動　甜喊：多謝大家選擇咗我

2月19日是Loong9成員江信熹的23歲生日，而2月23日時他就在香港舉辦了首個個人音樂會，好兄弟丁子朗、區珀豪及方玉亨為他做嘉賓，而同為《亞洲超星團》的好友黃星綽及張鎬濂亦為座上客。活動開始後江信熹在一眾粉絲的歡呼聲中帥氣登場，他馬上為大家帶來一首《月半小夜曲》揭開音樂會的序幕。

江信熹在一眾粉絲的歡呼聲中帥氣登場，他馬上為大家帶來一首《月半小夜曲》揭開音樂會的序幕。（大會提供）

唱完第一首歌後，江信熹與在場的粉絲一起玩二選一的遊戲，令場面非常熱鬧。隨後三位好兄弟輪流登場獻唱帶動在場氣氛，待江信熹換裝後，他再次在粉絲的歡呼聲中登場，藍白色的運動裝顯得他更有青春活力。

江信熹與在場的粉絲一起玩二選一的遊戲，令場面非常熱鬧。（大會提供）

隨後三位好兄弟丁子朗、區珀豪及方玉亨輪流登場獻唱帶動在場氣氛。（大會提供）

呢日仲係丁子朗新歌首次公開演唱。（大會提供）

方玉亨亦熱舞。（大會提供）

江信熹在一班朋友的陪同下觀賞粉絲為他製作的影片，看完後他表示非常感動：「呢條片係記錄咗我從練習生到依家嘅一個路程，我真係好多謝大家一直陪住我，無論係通過BOYHOOD出道定係我嘅亞洲超星團出道認識我都好，都好感動，多謝大家選擇咗我，多謝你哋。」江信熹說完後就為大家帶來一首甜蜜情歌《反對無效》，令在粉絲都馬人「冧爆」。

江信熹在一班朋友的陪同下觀賞粉絲為他製作的影片。（胡凱欣 攝)

唱完歌他再次邀請到好兄弟丁子朗、區珀豪、方玉亨、黃星綽及張鎬濂上台玩遊戲，結果分組後江信熹以「一打五」輸了估歌仔比賽，需要「可愛五連拍」，最後一眾兄弟在最後一拍時陪他一起擺出誘人的pose，令全場粉絲尖叫聲連連。隨著他唱出最後一首歌曲後，音樂會就此結束，之後就是他與粉絲的互動時間，在場粉絲逐一上台與他展開甜蜜的互動，大家都帶著開心和興奮離開。

江信熹看完粉絲做的影片後覺得很感動。（大會提供）

唱完歌後江信熹再次邀請到好兄弟丁子朗、區珀豪、方玉亨、黃星綽及張鎬濂上台玩遊戲。（大會提供）

結果5個人一齊做「可愛」動作。（大會提供）