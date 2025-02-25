丁噹相隔七年菲律賓演出唱《我愛他》　有望今年小巨蛋開個唱

「全民情歌天后」丁噹2025年新年新希望，願望實現！丁噹在去年年底許下心願，希望今年能到世界各地開唱，她說：「用聲音陪伴很多人是很幸福的事。」今年一開工她就飛到菲律賓演出，受日本娛樂龍頭岡田集團之邀前往菲律賓表演，雖台下的觀眾不懂華語，仍被她的歌聲感動，連岡田老闆都會會後搶著跟她合照，原定一小時的演出，因為觀眾反應熱烈，丁噹更嗨到直接加碼演出到90分鐘，現場彷彿是丁噹演唱會，讓台下觀眾直說「太精彩了！物超所值。」

丁噹相隔7年菲律賓演出唱《我愛他》。

丁噹一直在東南亞一帶受歡迎，2018年就曾受邀到菲律賓演出，相隔7年再度來到菲律賓，她也相當開心，一開場就先帶來〈野獸〉、〈夜遊〉和夯曲〈APT.〉迅速炒熱氣氛，原本一度擔心台下觀眾不認識她，她先帶領全場演唱〈我是一隻小小鳥〉，她唱一句台下馬上就能跟著接唱，連拿手的經典情歌〈手掌心〉、〈我愛他〉、〈猜不透〉全場聽得如痴如醉，證明丁噹的音樂魅力無遠弗屆，岡田老闆會後特別到後台跟丁噹拍照，並表示集團邀請過很多藝人演出過，但第一次台下反應這麼熱烈，嗨歌跟著跳，唱情歌時跟著律動，希望能再邀請丁噹來演出。

丁噹一直在東南亞一帶受歡迎。

對於一整年忙碌的丁噹，這次過年難得放了長假，過年陪家人度過，孝順的她還為93歲的外婆錘脈，舒緩不適，直到日前才開工的她，準備了開工紅包給隨行工作人員外 。2025年第一個願望實現，許久沒攻蛋的她也希望今年能與歌迷在小巨蛋大合唱的願望能成真。