「七星連珠」本月28日上演　七師傅預測兩位美國頂級富豪陷危機

今年2月28日將會上演罕見天文現象「七星連珠」，引起網民熱議。當晚9時，水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星，將在夜空排成一條珠鏈，持續4小時17分鐘。「七星連珠」平均77年才會出現一次，屬罕見天文現象。民間認為「七星連珠」會帶來諸如戰爭、飢荒等厄運和災禍。《香港01》訪問近年爆紅的七師傅（七仙羽），七師傅預測將有兩位美國頂級富豪出事！

七師傅預測今年兩位美國頂級富豪易出事！（陳順禎攝）

「七星連珠」影響人類情緒

七師傅表示，「七星連珠」當晚是宇宙能量大增進爆發時刻，釋放出強烈的磁場，令地球人類情緒易波動，「唔係大好，就係大壞。」七師傅指，七星連珠代表大變動，也象徵國家和超級名人，「今年國家同世界級名人都好易有大問題。」

七師傅表示，「七星連珠」會釋放出強烈的磁場，將影響地球人情緒。（陳順禎攝）

外國頂級富豪易出事

七師傅預測今年超級名人命運受「七星連珠」影響，一位美國頂級富豪陷入危機，「如果佢唔謹慎，都有好大機會被暗殺。」另一位則是名字以「B」開首的美國金融界猛人同樣健康易出大問題，「好大機會出大事。」

七師傅指，世界級領袖及名人均是神仙轉世，並非普通人。（陳順禎攝）

通靈查前世：美國頂級富豪做過佛菩薩同山羊

七師傅通靈查前世，查出其中一位美國頂級富豪做過山羊及佛菩薩，她說：「山羊性格比較忠誠固執，所以反映佢今世都係比較固執，想做嗰樣嘢一定要成功。有一世佢都係佛菩薩，修行咗好耐；有一世佢係火星嚟，所以今世佢好想造福人類，提高科技幫助地球人有更多生活便利。」

七師通靈查前世，指美國頂級富豪做過神仙。（陳順禎攝）

預測2025年發生火災海嘯及地震

另外，七師傅預測今年各地天災、戰爭頻現，歐洲則會爆發新疫情。近日大家關心的日本富士山爆發危機，七師傅認為：「今年一定會發生火災、火災比往年大；另外有火車意外、撞車問題，仲有大海嘯、大地震。」她再度提醒大家避免去東北方，「4月之後問題愈來愈嚴重，七星連珠之後2個月影響最大。」她又預測，3月5日及3月20日股市易出現大波動。惟「七星連珠」帶來的並非只有負面影響，七師傅指未來地球文明將更先進，如AI、機械人發展速度加快。

提醒勿望向「七星連珠」

至於如何趨吉避凶，七師傅提醒市民當晚不要望向「七星連珠」，盡量留在家中，並以個人方式修行，如冥想、打坐、茹素，七師傅謂：「地球一定要有愛嘅能量，大家一齊修行改變共業。」