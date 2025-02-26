譚詠麟「御用」填詞人簡嘉明再婚　親自到賀：緣份是天公的注定

有譚詠麟「御用」填詞人之稱的簡嘉明日前再婚，譚詠麟和陳友都有份出席，譚詠麟更留言：「相識非偶然🤞從來都相信緣份是天公的注定😁祝簡老師新婚愉快👏白頭到老🙏 ​​​」

恭喜！（微博照片）

簡嘉明丈夫離世後，縱然悲傷，但一直堅強樂觀面對現實。而她亦非常猛料，畢業於香港中文大學的她主修中國語言及文學。她於在學期間為該校粵語辯論隊隊員，曾獲寫作、朗誦、辯論等學界冠軍獎項。

譚詠麟「御用」填詞人。（IG/@showynana）

1990年代任職香港真光中學，任教中國語文、中國文學、普通話等科目。期間亦開始文學創作，曾獲全港青年學藝大賽散文公開組冠軍。於2006年開始創作流行歌曲之歌詞，首次發表的網絡歌曲《愛是樹上的糖果》，獲得「21cn」全國首屆網絡歌手大賽網樂壇最佳歌詞獎。後曾任職教育局，擔任中國語文教育組課程發展主任。

2010年獲香港大學文學碩士銜，研究範疇是香港粵語流行歌詞。直至2014年開始全職創作，創作範疇包括歌詞、散文、劇本、書籍、報章專欄、美妝飲食博客等。曾合作的歌手包括譚詠麟、鍾鎮濤、陳慧琳、盧冠廷、杜麗莎、溫拿樂隊、關淑怡、李幸倪、泳兒、趙浚承、陳逸璇等。於譚詠麟2010年代起的多張專輯擔任填詞及歌詞顧問。

才女。（IG/@showynana）

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