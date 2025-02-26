小薯茄吳冰事件大婆曾出軌？嫌前度太孱搵現任健身　月內火速搭上

小薯茄成員吳冰（阿冰）的胞妹吳泳，近日成為偷食事件主角。新婚三個多月的網紅FaFa，自25日凌晨起以「我老公偷食小薯茄泳泳」為題大爆料，指控健身教練老公William帶吳泳上健身室偷食，更發布夜闖健身室的捉姦片，又詳述捉姦經過，稱當時「親眼見到 我真係崩潰 全身震晒 就快要暈」。

FaFa大爆健身教練老公出軌，偷食小薯茄吳冰的妹妹吳泳。（IG圖片）

吳泳被指做第三者。（IG圖片）

FaFa被網民翻出舊文

輿論當然是撐大婆，對男方及吳泳口誅筆伐，不過有網民就翻出舊文，指FaFa疑「中回力鏢」，因為自己當日都是帶前男友去找William做Gym，繼而與他搭上。網民發現2018年9月，FaFa在IG分享跟當時男友上去William的健身中心做gym的情況，當時她說：「今日帶埋個孱弱的男朋友去，睇住佢嘅腳軟，就諗起我第一日上堂嘅時候，我腳痛咗一星期……」之後又講到William如何鞭策自己飲食。

2018年9月12日，FaFa帶當時男友去William的健身中心做gym。（IG圖片）

當時三人同框，William幫FaFa當時男友糾正健身動作。（IG圖片）

兩個月就跟William外出

兩個月後，即同年10月底，女方已跟William一行人趁Halloween出去派對狂歡。2019年11月1日，FaFa就貼出與William慶祝周年紀念的照片，自爆原來2018年10月31日是二人拍拖日子，並在2018年11月28日更正式公開關係，貼出與William的情侶合照，自此經常放閃。換句話說，FaFa 9月還帶時任男友去William處健身，不足兩個月已跟William墮入愛河，令網民極懷疑女方當時都出軌、派綠帽畀她口中的「孱弱的男朋友」。

2018年10月，FaFa貼上與William的單獨合照，相中不見「孱弱的男朋友」。（IG圖片）

2018年10月28日，FaFa（左上）與William（右下）已結伴去海洋公園Halloweeen。（IG圖片）

2019年11月1日，FaFa貼相慶祝與William的周年紀念，寫住20191031是紀念日，即二人在2018年10月31日拍拖。（IG圖片）

不過亦有另一可能性，就是一個月間FaFa與前度火速斬纜，其後才與William拍拖，這樣最多只可說她換畫快，稱不上出軌，真相如何仍有待相榷。

2018年11月29日，即FaFa與William未拍拖一個月，已在IG放閃。（IG圖片）