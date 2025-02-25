直播靈接觸丨夢見棺材有寓意　漫畫多次預言成真日本7月有大事？

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持，TVBPlus（82台）靈異直播一小時節目《直播靈接觸》昨晚（24日）主題為「解夢」，請來兩位不同派別的解夢大師，分別是奇門遁甲師傅張芯熏及「心靈感應諮詢師」夢妮妲出場。

《直播靈接觸》昨晚（24日）請來張芯熏師傅及夢妮妲擔任嘉賓。

《直播靈接觸》昨晚（24日）請來張芯熏師傅（右一）及夢妮妲（左一）擔任嘉賓。

夢妮妲解釋本身的工作主要是解夢、動物傳心及塔羅牌占卜。她表示會以心理學層面，透過對話先瞭解夢境，她笑說︰「對象好多時係失眠或者係發咗一啲好嚴重惡夢嘅人，因為惡夢久久未能釋懷情緒好壞，影響到日常生活同工作。而張芯熏師傅會以奇門遁甲盤，透過夢者於夢中的零碎記憶，逐格還原夢者背後的事件。張芯熏舉例表示就算夢到同一事物，但不同狀態有不同含意，她舉例說︰「好似你夢見棺材，新舊棺已經有好大分別。夢到舊棺係好事，代表有機會有意外之財或者做到一筆大生意。」

夢妮妲曾替台灣一名尼姑解夢，她於夢中見到自己還俗結婚。夢妮妲講起對方身世說︰「佢本身係一名棄嬰，佛誕當日放咗喺佛寺門口棄養。佢話發完個夢好唔舒服好唔自在。」經過多年後夢妮妲知悉該名尼姑已還俗結婚，有趣的是該夢境原來同時預告了對象的外形，她笑說︰「夢入面位男仕見唔到樣，只係見到光頭，而佢位丈夫正好係光頭。」而該男仕是廟的善信，經常做捐獻二人因此認識。

昨晚節目主題「解夢」。

張芯熏師傅表示夢見「舊棺」會有意外之財。

此外，節目中提到一本日本漫畫《我所看見的未來》，女作者竜樹諒將自己多年的夢境輯寫成短篇漫畫，於1994年至1998年期間於朝日新聞旗下漫畫雜誌發行。書中她曾預告戴安娜皇妃過身、2011年日本地震，值得注意是她最新的預言是2025年7月有大災難襲擊日本列島，跟不少玄學家的預測不謀而合。

日本漫畫《我所看見的未來》成功預言多件大事。