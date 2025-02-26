扮嘢王10年前演哪叱被嫌太老太醜？　網民建議TVB趁勢推出倉底劇

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）勢如破竹，成為內地電影史上首部破百億票房電影，並登上全球動畫電影票房第一位，最近熱潮席捲香港。近日有網民翻出2015年倉底劇，由王晶監製、王祖藍及鍾嘉欣主演劇集《哪吒與楊戩》，建議TVB可趁哪吒熱乘勢播出。

《哪吒之魔童鬧海》勢如破竹。

王祖藍、鍾嘉欣主演嘅中港合拍劇《哪吒與楊戩》一直係倉底貨。（海報）

社交網專頁「文人多說話」版主近日出po，指王晶以其「魔性美學」炮製《哪吒與楊戩》，並找來王祖藍演哪吒，若果TVB能「食住個勢上」，相信會有不少人捧場，版主更找出當年這部劇集的精華預告片，笑言：「可能睇完會返唔到轉頭。」這番說話引起網民熱議，有人留言：「係咪喜劇嚟」、「而家搞到好想睇，睇吓點樣無下限法」、「真係無限可能！收視一定高，之後可以拍《哪吒與李靖》、《哪吒與十娘》、《哪吒與雷震子》，再好啲就可以拍埋《楊戩與哮天吠》無限loop」。不過，有更多網民質疑王祖藍版本的哪吒：「王祖藍版仲醜樣過動畫個哪吒」、「#我睇左乜野系列」、「唔怪得李靖想殺哪吒」、「天山童佬與楊戩吓話」、「無綫係識做嘅應該黃金時間播返陳浩民嗰套」等。

有網民話驚「睇完返唔到轉頭」。（IG@auyeungzzzz）

有網民就想TVB重播陳浩民嘅《封神榜》。（電視截圖）

《哪吒與楊戩》是一部中港合拍劇，全劇42集，曾被監製王晶譽為「中國版哈利波特」。該劇出現在2016年TVB節目巡禮中，當時預計播映期為2016年7月，但最終卻淪為倉底劇，推出無期。有人認為是王祖藍扮演的哪吒太醜累事，亦有人指出在劇中扮演楊戩一角的，是捲入性侵案的高雲翔，有說因此一直未能拿到內地批文。

當年王祖藍扮哪吒時只得35歲，對於被內地網民批評太老太醜，他不介意還開心表示：「從來都是人們說我太小，就是沒人說我大。」現年45歲的王祖藍早前在內地跨年騷上再次扮演魔童哪吒，幾乎是神還原動畫版哪叱，內地網民風向亦轉讚他扮得相神似，大收好評。

45歲的王祖藍早前在內地跨年騷上再次扮演魔童哪吒，幾乎是神還原動畫版哪叱。（電視截圖）

王祖藍當年扮哪叱時35歲。（微博圖片）

有人指出在劇中扮演楊戩一角的，是捲入性侵案的高雲翔，有說因此一直未能拿到內地批文。（微博圖片）

王祖藍當年扮哪叱時35歲。（電視截圖）

王祖藍當年扮哪叱時35歲。（電視截圖）

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