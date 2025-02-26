姚焯菲新西蘭留學成績曝光　登母校頂尖學生榜IB文憑試至少40分

現年18歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）去年12月中在新西蘭畢業返港，並透露將會留港近9個月，早前更正式加入TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演金城安表妹，成為熊家一份子！姚焯菲估計將於今年秋天升讀大學，而日前她的母校就在校內壁布板公開幾位IB文憑試Top Scholars（頂尖學生）的學生，其中一位就是姚焯菲！

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）。（IG@chantelyiu）

甜美。（IG@chantelyiu）

甜美。（IG@chantelyiu）

青春！（IG@chantelyiu）

姚焯菲已加入《愛．回家之開心速遞》劇組，與熊家開工。（IG@cheungstanley）

姚焯菲成功同周嘉洛合作。（IG@cheungstanley）

正式登場。（影片截圖）

正式登場。（影片截圖）

正式登場。（影片截圖）

姚焯菲兩年前到新西蘭升學，去年以「Academic High Distinction」榮譽於奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）畢業，據知每科成績需要平均達到90-100%才能得到「Academic High Distinction」。而學校近期就將姚焯菲的大頭相放在校內壁布板IB文憑試Top Scholars（頂尖學生）的位置，根據澳紐IB學校組織資料顯示，在IB取得Top Scholars榮譽的學生，至少要在45分滿分中取得40分，絕對不容易，而今屆參加IB文憑試的新西蘭學校學生中，有84人取得Top Scholars榮譽。姚焯菲曾自爆希望到美國升讀大學，但就表示如果香港三大大學給予Offer，自己也會考慮留港升學。

學校近期將姚焯菲的大頭相放在校內壁布板IB文憑試Top Scholars（頂尖學生）的位置。（Facebook截圖）

叻女！（網上截圖）

Chantel姚焯菲14歲參加歌唱比賽，憑甜美可愛外貌吸粉無數，火速爆紅。（IG@chantelyiu）

姚焯菲早前驚喜亮相《聲生不息‧大灣區季》。（IG@chantelyiu）

學霸！（IG@chantelyiu）

甜美。（IG截圖）

姚焯菲水着look首次曝光。（小紅書圖片）

姚焯菲水着look首次曝光。（小紅書圖片）