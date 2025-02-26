最帥慕容復進駐小紅書過萬讚　近況曝光凍齡不再令人慨嘆：老了

現年68歲的張國強，在娛樂圈打滾近半世紀，是無綫兒童節目《430穿梭機》元祖級主持，之後轉戰拍劇，又曾過檔亞視再回巢，多年來演過不少膾炙人口的劇集和角色，當中最經典的包括1997年版《天龍八部》中的「慕容復」，角色至今在內地仍有著極高知名度和人氣。張國強近年也跟其他綠葉一樣，食住一個「經典角色」北上內地發展，拍戲、商演、帶貨、做直播「密密賺」；而張國強繼之前進駐抖音後，近日再宣布進駐小紅書，貼文吸引1.5萬個讚和逾2400條留言（截止26日），人氣超勁。

當年《430穿梭機》的主持有張國強、譚玉瑛、龍炳基、黎芷珊，還有周星馳。（網上圖片）

張國強飾演的「慕容復」，非常經典。（劇集截圖）

張國強近年北上發展。（微博圖片）

張國強片中用國語自我介紹：「你們看我是不是很眼熟？可能你們在港劇裡經常看見我，可是說不出我的名字，我是中國香港演員張國強，我入駐小紅書啦今後我會在這裡分享我的工作和生活，希望大家記得關注我。」

張國強近日宣布進駐小紅書。（小紅書截圖）

列出較為人熟悉的角色。（小紅書截圖）

張國強入鄉隨俗，全程用國語自我介紹。（小紅書截圖）

雖然只是簡單的一個自我介紹，但已經吸引網民1.5個讚，和逾2400條留言，以行動表示歡迎，而且在留言區列出張國強曾飾演的角色名如：「慕容復」、「謝楓」、「柯萬長」、「彭堅」等，可見演出深入民心。另外不少網民則把焦點放了在張國強的樣貌上，以往常給人凍齡感覺的張國強，眼窩凹陷、眉毛和兩鬢有點斑白、頸部也有不少頸紋，盡現歲月痕跡令人慨嘆。不過其狀態還是非常好，有網民大讚：「老了，還是那麼帥，有氣質」、「您在内地很有人氣的」，也有網民笑說：「我都老了，你還是那樣！！」、「還是很帥」、「最帥慕容復」。

張國強自我介紹是中國香港演員。（小紅書截圖）

求關注。（小紅書截圖）

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貼文吸引1.5萬個讚和逾2400條留言，人氣超勁。（小紅書截圖）

其實相比同樣年齡，張國強還是屬於凍齡級，他之前也曾分享過其凍齡秘訣，他指除了要多謝父母遺傳了好的基因給自己外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，有嘅好底子啦；至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。同埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」

張國強進駐抖音，介紹自己也是97版《天龍八部》的慕容復。（抖音）

有網民在機場遇到張國強，但零濾鏡下有點顯老。(小紅書圖片)

張國強仍活躍於幕前！（微博圖片）

身形fit爆。（微博圖片）