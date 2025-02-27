郭晉安曾被前妻指控「見死不救」　離婚後一舉動證再見亦是朋友

現年60歲的視帝郭晉安與細15年的歐倩怡曾經是圈中的模範夫妻，但原來一切是假象，去年5月驚爆離婚，表示早在2年前分居，正式結束18年的夫妻關係，並會共同撫養子女。離婚消息後，歐倩怡接受網上節目訪問時暗示自己病重時身邊人「見死不救」，要攬住「痰罐」過夜，引起極大迴響。事後郭晉安回應各種指控，表示：「我唔再講喇，唔係真嘅嘢唔想講」。但他強調二人的房間是套房，裡面一定不會有痰罐，暗示有人講大話。

歐倩怡（Cindy）與郭晉安上年透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

娛樂圈中的「模範夫妻」郭晉安及歐倩怡證實已經分居兩年，結束18年的夫妻關係！（VCG）

郭晉安和歐倩怡之間似乎有着很大矛盾，不過，日前郭晉安在社交平台拍攝一條以「只要我不尷尬，尷尬就是別人」為標題的搞笑片，歐倩怡亦有在社交平台給Like，似乎再見亦是朋友。

片段一開始，見戴住黑超的郭晉安染黑頭髮，穿長褸型佬式登場，他表現超有自信，以為別人跟自己握手、攞簽名、拍照及送花，一切假象其實只為搞笑。之後影片發放真實情況，郭晉安在活動上亦好受大家歡迎，並與王祖藍和岑麗香合照，寫道：「多謝team spirit 🥳🤣🥰令我更入戲 #海西傳媒年會 #福氣之夜」。不少網民都留言表示好搞笑，何廣沛：「阿爸好搞笑😂😂😂」，連前妻歐倩怡亦有點讚。

郭晉安拍搞笑片，前妻歐倩怡亦有點讚。（IG@onjai109）

郭晉安愈來愈有自信。（IG@onjai109）

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歐倩怡曾暗示郭晉安「見死不救」，引起一陣風波。（YouTube截圖）

郭晉安回復單身後，愈來愈懂得享受人生。他跟胞姊共同創立的草姬集團早前上市，加上他甚有投資眼光，早前售出工廈單位，便獲利近4千萬，手上還有自住的匡湖居單位及多項工商物業，市值近億元。郭晉安早已上岸唔憂做，他早前露口風話會減少幕前工作，除了專心做生意，閒時就會相約一班圈中好友打網球，生活多姿多彩。

最近郭晉安分享了一條影片竟然主動出擊拖實一位女途人的手。（抖音截圖）

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡與囡囡感情特別好。（IG@cindyauau）

早前歐倩怡同屋企人去旅行。（IG@cindyauau）

早前歐倩怡同屋企人去旅行。（IG@cindyauau）

郭晉安前妻歐倩怡：