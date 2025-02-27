丁子朗行程滿檔劇接劇咁拍　區珀豪強調其新歌係Lovers：佢好大愛

男團Loong9成員江信熹日前（23日）在香港舉辦了首個個人音樂會，好兄弟丁子朗、區珀豪及方玉亨做嘉賓撐場，而同為《亞洲超星團》的好友黃星綽及張鎬濂亦為座上客，一起為江信熹打氣。

男團Loong9成員江信熹日前在香港舉辦了首個個人音樂會。(陳順禎 攝)

丁子朗、張鎬濂、區珀豪及方玉亨一見面就好興奮。(陳順禎 攝)

丁子朗、區珀豪及方玉亨接受《香港01》訪問時，都表示對江信熹在香港有自己的活動感到「好開心」，區珀豪指：「佢生日我哋又返返曬嚟呢個位（香港）度陪佢過生日。」丁子朗補充表示因為大家都分隔不同的地方：「因為本身我哋都已經分隔唔同嘅地方，有機會可以黐埋一齊其實都好開心，咁仲要有個名正言順嘅一個event，畀我哋聚埋一齊。」

丁子朗、區珀豪及方玉亨接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

丁子朗補充表示因為大家都分隔不同的地方。(陳順禎 攝)

《亞洲超星團》完結後大家都各有各的發展，方玉亨就再次參加選秀比賽，今次他就去了韓國參加《Project 7》這個節目：「因為都想繼續追夢咁樣，終於去到韓國，即係一路我嘅夢想就係韓國發展啦，咁就終於上到韓國嘅選秀節目。咁就去到最尾都冇贏到，但係其實都真係學到好多嘢。」被問到《亞洲超星團》與韓國選秀有什麼分別時，他笑指《超星團》時很辛苦，但比韓國輕鬆：「韓國佢哋嗰邊嘅訓練方式就真係chur好多，同埋規矩又多好多，但係我覺得係一件好事嚟嘅。因為我自己睇返超星啲表演同埋韓國啲表演都真係見到韓國嗰邊，全部無論係唱歌、跳舞、表情全部都真係做到100%咁樣就冇遺憾。咁樣即係睇返每個舞台都覺得好滿意，所以我覺得雖然係辛苦好多，但係有成果。」

方玉亨就再次參加選秀比賽，今次他就去了韓國參加《Project 7》。(陳順禎 攝)

方玉亨笑指《超星團》時很辛苦，但比韓國輕鬆。(陳順禎 攝)

區珀豪則指自己去了很多新地方工作，最近就去了河北一個古城：「我前排去咗一個新地方叫做邯鄲，佢有3000年嘅歷史文化，咁我去嗰度做一個古裝嘅打扮。」他更被丁子朗大爆工作時是C位，而且很受歡迎，有很多粉絲喜歡他，區珀豪即尷尬表示「唔好意思」。

區珀豪則指自己去了很多新地方工作。(陳順禎 攝)

區珀豪更被丁子朗大爆工作時是C位，而且很受歡迎。(陳順禎 攝)

丁子朗就表示自己工作行程排到滿檔：「最近拍一套戲，跟住嚟緊都會拍一套戲，好精彩嘅人生。」除此之外，丁子朗更勇闖樂壇做歌手，他笑指：「首歌係講好浪漫嘅邂逅，希望大家聽完之後都好sweet。」區珀豪被問到為什麼要強調「Sunset Lovers」，是否因為多於一個Lovers時，他即解釋：「佢好大愛，好似對我地嗰啲包容咁樣。」

丁子朗就表示自己工作行程排到滿檔。(陳順禎 攝)

丁子朗勇闖樂壇做歌手。(陳順禎 攝)

三人被問到會表演什麼時，區珀豪笑說：「主題曲！」丁子朗及方玉亨立即流露驚訝的表情說：「吓！真係㗎？你講真嘅？」至於這樣驚訝是否已經把主題曲忘得一乾二淨時，丁子朗就表示「唔會」：「我跳咗咁多次，我都係刻骨銘心，喺DNA入面，音樂一起就識即刻跳得返出嚟。」而方玉亨被問到會否混淆兩首歌，他覺得兩首歌的風格都不同自己不會混淆，但被問比較喜歡哪一首時，他就尷尬表示：「我自己就鍾意韓國嗰首好多啲嘅。」

丁子朗及方玉亨聽到區珀豪說要表演主題曲即流露驚訝表情。(陳順禎 攝)