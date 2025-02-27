小薯茄重申「不知情亦不認同」吳泳偷食　程人富心情大靚如常開騷

小薯茄成員吳冰（阿冰）的胞妹吳泳，近日被爆偷食已婚健身教練William，大婆網紅FaFa網上上載吳泳衣衫不整躺在床上的捉姦片，詳述捉姦經過。Fafa在帖文標註阿冰，要求對方代妹回應，之後事件峰迴路轉，Fafa被踢爆當年帶前男友上健身室，搭上現任老公William，疑同樣「派綠帽」給當時男友。至於小薯茄早前已火速發聲明，強調事件不涉及本公司成員，並已終止了與William的合作，近日FaFa亦發文表示阿冰已代吳泳向她道歉。

吳泳不時於阿冰IG出現。（IG圖片）

吳泳被指做第三者。（IG圖片）

小薯茄今日（27日）再於Instagram發文，稱小薯茄公司成員「對事件並不知情亦不認同」，文中指：「鑒於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。」小薯茄重申：「重申一次，本公司所有成員並沒有參與或涉及任何違法行為，而且在事件當日並不在場。」

FaFa大爆健身教練老公出軌，偷食小薯茄吳冰的妹妹吳泳。（IG圖片）

吳泳被爆偷食已婚健身教練。（IG圖片）

小薯茄主要成員「程人富」與「蝦頭」楊詩敏主演的喜劇《肥蘭的拼勁》亦如常開騷，小薯茄轉發程人富在劇場宣傳的帖文，程人富笑容滿面，心情似乎不受影響。

小薯茄重申成員對此不知情亦不認同。（IG圖片）