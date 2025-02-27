前TVB長腿女神再懷孕三年抱兩　大解放白色泳衣唔似大肚超索

拍攝《3日2夜》、《港產旅行團》等被捧為長腰女神的Jumbo曾淑雅，在2023年7月無預警宣布結婚兼雙喜臨門，產後宣布離巢TVB後今年元旦再公開懷有第二胎好消息。近日與老公飛到馬爾代夫度假，換上多套泳裝曬長腿完全不似懷孕。



曾淑雅去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

曾淑雅去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

曾淑雅換上多套泳裝超FIT。（IG@jumbotsang）

曾淑雅去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

結婚短短一年半，二人世界時間少之又少，JUMBO趁懷有第二胎，與老公任性一次到馬爾代夫補度蜜月，美好回憶令她返港後辛出多個POSTS回味：「maldives honeymoon +babymoon很美滿的結束了❤️🥹🤰🏻帶著小女兒一起。確實舒適最緊要，為了好好的享受這趟旅程。最後沒有拍vlog。什至帶了的航拍也沒有用😅所以這次沒有YouTube 旅遊片了🥹（現在是一位超渴睡媽媽😴）不過這次旅程還是拍了好多美美照片😝要感謝另一伴的耐性好讓我好好的留下美好回憶💯💯#回歸當媽生活#乖乖養胎#辛苦婆婆幫忙照顧」

曾淑雅去馬爾代夫honeymoon +babymoon。（IG@jumbotsang）

曾淑雅最少帶了5套泳裝去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

曾淑雅最少帶了5套泳裝去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

曾淑雅最少帶了5套泳裝去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

曾淑雅最少帶了5套泳裝去馬爾代夫旅行。（IG@jumbotsang）

JUMBO早前宣布第二胎追女成功，坊間指陀女時媽媽特別靚，見到JUMBO四肢纖幼皮膚白滑，完全不似孕婦。見到JUMBO最少帶上5套泳裝不停換裝，猶如FASHION SHOW一樣，在藍天白雲美景下影到大量美照。

曾淑雅完全不似大肚婆。（IG@jumbotsang）

曾淑雅完全不似大肚婆。（IG@jumbotsang）

曾淑雅完全不似大肚婆。（IG@jumbotsang）

曾淑雅完全不似大肚婆。（IG@jumbotsang）