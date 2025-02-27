方媛米蘭遇劫吳千語老公同曾被盜　靠自己搵返：警察不如Airtag

天王郭富城（Aaron）的太太方媛（Moka）日前在微博發文求救，她透露剛抵達意大利米蘭機場就遇上賊匪，被搶走手袋：「包裏面有皮夾子和我所有的證件及銀行卡，還有一台相機，以及一些重要資料，還有機會找到嗎？」事件引起不少人關注。其實吳千語老公、「百億富三代」施伯雄（Brian）在前年亦曾分享在意大利被盜的經歷，最後靠自己成功找回，他更直言：「意大利警察不如蘋果Airtag。」

方媛在米蘭遭到搶劫。（微博@方媛Moka）

方媛透露一到機場即被搶手袋。（微博@方媛Moka）

遇劫。（微博@方媛Moka）

吳千語與施伯雄在意大利舉行婚禮。（微博@吳千語Karena）

吳千語與施伯雄在意大利舉行婚禮。（IG@karena_ngs）

施伯雄透露當日與吳千語準備從佛羅倫斯飛到西西里，出發前在機場附近的油站將租車加滿油，他到了油站後就即衝去洗手間，但就沒有鎖門，窗也開着，而他與吳千語嘗試用信用卡加油都交易失敗，最後用現金才成功，但上車後才發現原本放在駕駛座位的背包不見了：「我驚慌的跟吳總說，她還問我是不是放在後座或車箱裏。我說沒可能，因為我5分鐘前才剛從駕駛座位拿的…背包裏有我所有的證證件：護照，回鄉卡，香港身份證，借記卡，Macbook，家裏鑰匙，其他信用卡等等。」

登對。（微博圖片）

驚喜生日Party。（微博圖片）

錫爆吳千語。（小紅書圖片）

甜蜜。（微博@施伯雄）

施伯雄其後要求油站服務員翻查監控，但對方解釋沒有警察報案記錄就沒法看監控視頻，所以他就打電話報案，並通過翻譯來解釋案情，但警察表示報案必須到警察局，於是他們就揸車去距離20分鐘車程的警察局：「到了第一個警察局警察跟我們說這種案情他們不受理。跟我們說要到另外一個警察局。我也是無語的心情開車到距離也是20分鐘距離的第二個警察局。到了第二個警察局裏按了門鈴是沒有人，過了10分鐘，終於有警察出現，然後一句跟我說『I don’t speak English』 ，就跟我說去第三個能支持英語的警察局。我們回到車上，在這一刻已經充分感受到意大利警察的無懶惰精神，也同時在這一刻我記得我年初因為小白和Roro買了 Airtag。因為買4個Airtag 更划算，我有兩個 extra，其中一個我印象是放了在背包，打開 Find My Items居然找到了背包的定位，也跟吳總決定了前往背包的定位。距離也是車程20分鐘。」

找到背包的定位。（微博@施伯雄）

找到背包的定位。（微博@施伯雄）

為愛犬買airtag。（微博@施伯雄）

為愛犬買airtag。（微博@施伯雄）

施伯雄最後找到背包的定位，發現有兩部車停在路邊，但車內無人，其後見到車對面有4個大的垃圾桶，最後在入面找到背包：「開了第一個垃圾箱，空的。開了第二個垃圾箱，居然我的背包在裏面！小偷把有二手價值的東西都拿走了，但把證件信用卡等等都丟了。我再看地圖，這個垃圾站就距離原本加油站步行5分鐘。」最終歷時兩個幾鐘，施伯雄成功找回背包，並有足夠時間還車，還趕上了前往西西里的飛機，最後再飛回內地跟老闆開會。

找回背包。（微博@施伯雄）

吳千語負責派利是。（小紅書）

甜蜜。（微博@施伯雄）

施伯雄自責沒有將車門鎖好，又感嘆幸好買了AirTag：「感謝吳總陪伴了我做人生第一次的偵探，感恩這次的運氣。大家出國必須小心，注意安全，周末愉快，謝謝閱讀😂🙏」

好恩愛。（IG@karena_ngs）

吳千語施伯雄瘋狂放閃。（IG@karena_ngs）