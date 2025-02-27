《花邊教主》Michelle Trachtenberg享年39歲　回顧昔日絕世美顏

《花邊教主》女星Michelle Trachtenberg猝逝於其住所的消息，令人感到震驚與不勝唏噓。提及Michelle Trachtenberg，人們自然會聯想到她在《花邊教主》中飾演的聰慧且狡黠的Georgina Sparks一角，或是《回到17歲》中塑造的Maggie形象。她以精湛的演技，生動詮釋了那一代年輕人的青春風貌，同時也成為眾多觀眾青春記憶的象徵。然而，令人遺憾的是，Michelle Trachtenberg的生命旅程止步於39歲。



Michelle Trachtenberg 3歲第一次拍廣告（Wisk洗衣液），勁可愛！（網上圖片）

Michelle Trachtenberg 3歲第一次拍廣告（Wisk洗衣液），勁可愛！（網上圖片）

Michelle Trachtenberg在《The Adventures of Pete & Pete》飾演Nona Mecklenberg，也是她的早期作品之一。（網上圖片）

Michelle Trachtenberg的演藝生涯始於1990年代，同時有德國、俄羅斯、猶太三種血統的她就擁有美人胚子。小時的她參與過多部國際兒童頻道（Nickelodeon）的作品，並在1996年主演了她的首部電影《小間諜哈莉特》（Harriet the Spy），亦因這部作品而令她一舉成名。

Michelle Trachtenberg 首套主演電影《Harriet the Spy》飾演Harriet。（劇照）

《Buffy the Vampire Slayer》，Michelle Trachtenberg在第五季加入，飾演Dawn Summers。（劇照）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg在《EuroTrip》飾演Jenny。（劇照 / 截圖）

Michelle Trachtenberg《17 Again》。（劇照）

進入2000年代，米歇爾逐漸從童星轉型為青少年偶像。她在《吸血鬼獵人巴菲》中飾演主角巴菲的妹妹唐恩（Dawn Summers），從2000年至2003年共出演了66集。這套作品也讓她獲得了青少年選擇獎（Teen Choice Awards）的提名，進一步確立了她在青少年影視界的地位。

Michelle Trachtenberg出演《Ice Princess》的Casey Carlyle。（劇照）

Michelle Trachtenberg出演《Gossip Girl》。（劇照）

Michelle Trachtenberg出演《Gossip Girl》。（劇照）

然而，真正讓米歇爾聲名大噪的，要數她在《花邊教主》中飾演的Georgina Sparks。2008年至2012年，她在這部描述紐約上東區精英生活的青春劇中，以28集的篇幅詮釋了這個狡黠、充滿心機的反派角色。雖然她在2012年離開劇組，但她在2023年《花邊教主》再度演出Georgina，雖然只有兩集的客串戲份，卻引發了觀眾的熱烈討論，證明了她在粉絲心中的地位。