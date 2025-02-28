圈中秘而不宣？醫美療程效果加乘？星級KOL逆齡秘密武器是「它」!

在這個追求美麗的時代，醫學美容已成為公開的秘密，許多KOL和女星都悄悄地借助醫美提升自己的外貌。星級KOL鄭金玲與山系女神陳婉衡（Alycia）最近更大方分享她們的「醫美」歷程，並透露如何讓療程效果更加顯著持久。她們的秘密武器究竟是什麼？原來，除了醫美療程之外，她們更注重由內而外的保養，透過補充NMN來提升細胞能量，促進新陳代謝，讓肌膚保持年輕活力，從而加乘及延長醫美療程的效果！但坊間NMN眾多，她們怎樣選擇「最佳保養品」？她們又會分享哪些保養秘訣？以下一起揭開她們美麗的秘密！



陳婉衡凍齡+慳錢秘訣大公開！醫美效果Double Up！

Alycia最近去韓國做醫美，為了醫美效果更持久，同時有食NMN，她指關鍵是盡量攝入足夠可幫助細胞替換和修復成分，令醫美不用經常做，節省不少金錢。

擁有「蜜桃臀」身兼健身教練的Alycia最近亦大方分享自己的凍齡秘訣，除了醫美療程外，她更推薦 WholeLove MED 全逆齡至尊版 NMN，讓醫美效果更加乘！她表示，相比上次做醫美，這次搭配服用 NMN 後，拉提緊膚效果明顯更好，泛紅也消退得更快。現在皮膚更有彈性，乾紋減少，毛孔也縮小了。

她更驚喜地發現，這次的臉部輪廓和緊緻度效果非常好，NMN 的逆齡功效真的可以媲美醫美效果，而且效果更持久。「醫美療程一次就要四、五千元，NMN 幫助我延長醫美效果，變相更划算！」陳婉衡笑著說，她現在一直持續服用 NMN。

陳婉衡Alycia在自己的IG上亦有分享服食NMN的心得，將「逆齡神器」介紹給各位美女！

想要擁有年輕肌膚、真無齡感，保養絕對不能馬虎！ Alycia強調：「服用 NMN 不只改善肌膚問題，還幫助我舒緩情緒，提升記憶力。每天起床時，不再有睡不夠的感覺，皮膚依然水潤有光澤，沒有乾紋或疲憊感，讓我時刻保持最佳狀態！」

KOL鄭金玲產後逆襲！告別媽媽肌、重拾少女感！

升級做媽媽後，不少人的肌膚都變得鬆弛、暗沉、下垂，甚至記憶力也變差，這些「媽媽症」問題讓許多新手媽媽感到困擾，KOL鄭金玲（金玲）也不例外。產後，金玲發現自己出現孕斑、產後脫髮等問題，更增添了容貌焦慮。為了改善這些問題，金玲嘗試了醫美療程，例如眼底填充和高能量儀器(HIFU/激光)等。但她發現，醫美術後肌膚上有微創傷口，不適合敷面膜或使用過多保養品。這時，補充能促進細胞修復和替換的營養補充品就變得格外重要。

金玲指做完醫美，微創傷口位置容易出現瘀青，但吃了NMN後，肌膚回復得更快，皮膚亦更水潤。

金玲選擇了 WholeLove MED 全逆齡至尊版 NMN，她表示：「聽說有些標榜NMN的產品，實際上卻沒有添加NMN成分，所以我選擇了最多人推薦、銷售 No.1*的 NMN。」 金玲分享服用 NMN 心得：「醫美術後泛紅消退快，皮膚更水潤，乾紋減少。最明顯的是醫美效果更持久，半年後依然緊緻，毛孔細膩，下顎線清晰，如同剛做完療程！」此外，NMN 也舒緩了她的產後焦慮，改善睡眠。「身為 J 型人格，產後事情多，易焦慮難入睡。現在每天兩粒 NMN，即使睡眠不足，品質也提升。」

金玲除了大讚服用WholeLove MED 全逆齡至尊版 NMN效果媲美醫美之外，更提到，即使在韓國室內外溫差大的環境下，出油脫妝問題也減少了。

俄仔揭秘香港凍齡秘密！60歲似40？

除了以上兩位女生，KOL俄仔Ansheles最近亦分享他發現香港人對年齡很保密，甚至用「花甲」、「登六」等詞語代替。之前一次拍攝，他遇到一位看似 40 多歲的女士，實際年齡竟已 60！經過「調查」後，發現她的秘密武器就是WholeLove MED 全逆齡至尊版 NMN！之後俄仔亦決定親身體驗該NMN威力，發現皺紋淡化、毛孔縮小，皮膚透亮有光澤，看起來更年輕，效果媲美醫美功效！他更表示好過去韓國做醫美！

解鎖醫美奧秘：「先破壞，再建設」NMN成醫美後保養關鍵

許多醫學美容療程都建基於「先破壞，再建設」的原理。例如，利用熱能深入皮下組織及真皮層，刺激膠原蛋白增生，猶如肌膚經歷一次微型運動後的修復過程。這個過程能促進細胞更新，改善色斑、毛孔粗大等肌膚問題。

然而，高能量療程會加速肌膚水分流失，導致泛紅發熱。因此，療程後敷用急救面膜舒緩之餘，更需注重內外補水。除了多喝水，服用NMN等營養補充品亦有助鎖住水分，舒緩乾燥泛紅，穩定膚況。

此外，療程後的肌膚較為脆弱敏感，應避免使用刺激性強的潔面產品。為了維持並延長療程效果，補充足夠的膠原蛋白，刺激膠原再生至關重要。而服用NMN（煙酰胺單核苷酸）通過提升細胞內的NAD+水平， 從而修補纖維細胞（Fibroblasts），這些細胞在皮膚和結締組織中負責產生膠原蛋白和其他重要的基質成分。同時不少美容師以及台灣、韓國的美容專家都建議，在醫美療程後服用具有抗衰老、緊緻提拉功效的營養補充品，例如NMN，有助鞏固及延長療程效果，讓肌膚保持年輕狀態。

題四：精明選擇NMN 3大要點解鎖媲美醫美級效果武器！

市面上NMN產品種類繁多，為何眾多KOL都會挑選WholeLove MED 全逆齡至尊版NMN？立即看以以下3大重點，教你輕鬆解鎖逆齡秘密武器！

第一點：高含量40,000mg NMN！連續2年NO.1*銷售 醫護證媲美醫美級效果：

連續2年全港NMN銷售No.1* WholeLove MED 全逆齡，由第三方權威歐睿國際調查調查所得，WholeLove MED 全逆齡2023至2024年繼續成為全港銷售及口碑冠軍的NMN品牌，在逆齡市場保健品中佔有領導地位。WholeLove MED 全逆齡全新升級40,000mg NMN至尊版經香港醫護學會實證^：92.7%身體機能全面提升，而且認同逆齡功效媲美醫美級效果，逆齡功效無庸置疑。

第二點：注意含量及純度：必選安全、有效、無雜質

價格並非越高越好！需要注意NMN的含量和純度！於2022年2月9日，發表於The Journals of Gerontology生物科學和醫學的一項研究就表明：每日服用 NMN 1,000mg或每天兩次即2,000mg均為安全，證實安全且表明不同NMN的劑量與提高人體細胞內NAD+水平成正向，可延緩衰老。每天服用4粒即2,000mg是安全有效。而WholeLove MED 全逆齡至尊版NMN每粒高含量500mg NMN、高純度99.99%，近乎無雜質。

第三點：配方及抗胃酸是關鍵：

即使NMN含量再高，如果吸收不到也是浪費！WholeLove MED 全逆齡至尊版NMN採用抗胃酸膠囊，直達腸道，令每一粒NMN都能夠被身體更有效吸收。而且研究證明，每天服用4粒WholeLove MED 全逆齡至尊版NMN，即2,000mg的安全有效的劑量，即可高效吸收及確保你攝取到足夠的NMN。

除了NMN之外，其他成分也很重要！WholeLove MED 全逆齡至尊版NMN添加了專利成分NADH同哈佛配方白藜蘆醇，可以加強逆齡功效，功效媲美醫美級效果事半功倍。

如果你都想逆齡改善肌膚狀態，以及把醫美效果加乘，一於立即到萬寧購買WholeLove MED 全逆齡至尊版40,000mg NMN啦！

*歐睿國際按2023-2024年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide，NMN）為功能性成分，於產品包裝、成分表和名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2025年1 月完成調研。

^香港醫護學會「WholeLove MED全逆齡白金版產品試用滿意度調查」合共邀請了110位從事醫護工作人士參加,2月2023.

（資料及相片由客戶提供）