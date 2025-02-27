高爾宣於澳門恆溫30度水上樂園搞派對　同場仲有火辣啦啦隊熱舞

剛過去星期六澳門一水上樂園舉行Heat Wave 狂熱派對，但今次有別於以往夏日水上派對，是次Heat Wave 狂熱派對水上樂園於全天候恆溫30度的室內園區盛大舉行。派對一夜限定，並由型男索女火熱演出，包括創作男歌手高爾宣（OSN）、時尚饒舌女神蔡詩芸（DizzyDizzo）以及火辣啦啦隊 LuxyGirls 傾力演出。演出嘉賓與樂迷超近距離互動演出，現場燈光閃爍，配以現場 DJ 表演以及特別嘉賓鄭杞瑤Kylie. C 玩盡派對遊戲，合力炮製極具感官體驗。

高爾宣與蔡詩芸亦於活動中與樂迷打成一片。

演出嘉賓與樂迷超近距離互動演出，現場燈光閃爍。

派對一夜限定，並由型男索女火熱演出，包括創作男歌手高爾宣（OSN）。

在場的客人在躍動的音樂及燈光下，盡情濕身狂歡、暢「游」音樂熱浪。活動當日重點邀請到台灣饒舌型男歌手高爾宣帥氣登場演唱，樂迷可超近距離欣賞高爾宣連環獻唱！而高爾宣與蔡詩芸亦於活動中與樂迷打成一片，不時走到觀眾區與他們拍照互動，炒熱全場氣氛。期間，現場不時灑水，一眾樂迷沉浸於高爾宣及音樂、水和燈光結合的音樂狂野世界中，盡情享受音樂和濕身快感！此外，風靡台灣籃球圈的美式啦啦隊LuxyGirls，亦於派對中火辣登場，以最性感火熱舞蹈表演為全場觀眾帶來激爽音樂派對，亦令參加者參與了一場與歌手難忘且超近距離互動的派對。

高爾宣強勢登陸澳門水上樂園。