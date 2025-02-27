《反黑路人甲2》開拍？　監製透露大有可能：一定會搵原班人馬

《反黑路人甲》在深夜時段重播中，雖然是重播但仍引起不少觀眾討論。由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡、高海寧、姜大衞、蔣家旻、賴慰玲、傅嘉莉、朱敏瀚等主演的《反黑路人甲》在2020年8月至9月播出，劇集大收旺場，全劇平均收視28.6點成績外，更獲同年「最佳劇集」獎等9個獎項。趁住《反黑路人甲》重播中，《香港01》就向金牌監製林志華詢問會否開拍《反黑路人甲2》，監製林志華就有以下回覆。

呢一幕真係超正。（《反黑路人甲》截圖）

《反黑路人甲》大收旺場，獲全劇平均收視28.6點。（劇照）

2020年劇集《反黑路人甲》重播中。（劇照）

監製林志華回覆《香港01》：「咁好嘅戲一路都有諗拍續集，但係出街之後啲演員都好炙手可熱，啲project都要佢哋去幫手，無論台前幕後都係，如果落實嘅就會第一時間通知大家。」

張振朗在《反黑路人甲》扮女人，勁好笑。（網上圖片）

《反黑路人甲》劇照

近期王浩信專注在內地發展，張振朗又榮升視帝，各人也各自有其發展，再次「埋班」會否有困難？他就表示，如果再開《反黑路人甲2》一定會搵原班人馬。他說：「一定會搵原班人馬，另外再搵一啲大家鍾意，有卡士嘅人，令套戲更加有新鮮感同唔同嘅元素。唔會唔拍嘅，一定有機會！但係第一套有咁好成績，我哋想籌備得再好啲先。我諗無論演員去到邊度，或者合約狀況係點都好，我諗呢套戲真係要開，我諗大家都唔會理任何情況，都一定會幫手。我哋一直都有聯絡，今次重播大家都好興奮。」

2020年《反黑路人甲》，除了更大隻，肌肉也更結實。（截圖）

蔣家旻出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）受到觀眾歡迎。（截圖）