梁茵捨得放低藝人光環做餐廳實習店長　自爆人工高過TVB

梁茵（Kiko）曾於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」而成名，她於2021年正式與TVB結束藝員合約關係！梁茵日前接受《香港01》訪問談及早前被發現於九龍灣一間著名海南雞飯店內打工：「係呀，因為以往喺疫情嘅時間我都試過做樓面，現階段就做埋廚，我都好清楚餐廳嘅運作，好希望之後可以開到一間餐廳，我現時做緊實習店長，大家都會覺得我會着返一啲侍應嘅衫，我覺得心態要擺低，唔係藝人嘅身份，已經係投身喺另外一個行業，所以我都好投入去學，跟住先去學成個流程，點樣同供應商溝通同埋買貨，同埋點樣計算成本開支。」

梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」角色而被觀眾認識。（網上圖片）

梁茵自爆做餐廳實習店長人工高過TVB

談及擔任餐廳實習店長最辛苦的地方，她坦言：「最辛苦係同事之間嘅溝通，因為我始終都係中途先去做呢樣嘢，所以我都係用一個謙虛嘅心態跟佢哋學，我要知道每一個步驟先容易啲去掌控，為未來開店做好準備。」講到收入方面，她表示：「收入方面都係浮動，計埋餐飲業同埋藝員嘅身份，發展係一個好嘅方向。」被問到收入是否多過在TVB工作，她說：「托賴真係有增長，我覺得經濟已經復甦咗有好多唔同嘅方向，有唔同嘅方法去接觸觀眾，可以拍一啲短視頻去接觸觀眾。」至於昔日TVB是否有積極挽留，她說：「我覺得每個階段都要做出唔同嘅嘗試，要跳出自己嘅安全地帶，如果唔係唔知道自己會行得幾遠，勇敢咁踏前都係好嘅發展。」

梁茵指擔任餐廳實習店長最辛苦係同事之間嘅溝通。（梁碧玲攝）

梁茵自爆現階段人工高過TVB。（梁碧玲攝）