43歲「出家男星」收女友閃婚消息　還俗發文疑暗指舊愛：極其污穢

李日朗早前前往印度出家的新聞令人震驚，同時間與李日朗拍拖5年細13歲的模特兒前女友黃靜藍公布結婚消息，並宣布造人成功。前後不足三個月內，發生李日朗出家修行，加上黃靜藍閃婚及懷孕的消息，實在相當巧合！

李日朗短期修行完畢，日前已經還俗。（IG@mrdonli）

李日朗短期修行完畢，日前已經還俗。（IG@mrdonli）

李日朗短期修行完畢，日前已經還俗。（IG@mrdonli）

李日朗短期修行完畢，日前已經還俗。（IG@mrdonli）

李日朗與前女朋友黃靜藍。（IG@bluenamchu）

黃靜藍與圈外男友閃婚並公布懷孕消息。（IG@bluenamchu）

黃靜藍出道時有翻版林志玲之稱。（IG@bluenamchu）

正當大家以為李日朗會出家做和尚之際，原來他只是去印度作短期修行，而於2月25日他已在社交平台上表示自己已經修行完畢還俗。雖然Instagram和微博就未見他有其他更新，但原來他在還俗當日曾寫下一大篇講「邪淫」，充滿哲理的文章。

文中，李日朗講到「婚外情」一詞，指大家都將之視為浪漫、時尚、現代化，實質婚外情會造成深重罪業。他又指出，「為什麼邪淫這麼盛行？就是覺得對方很“美”，控制不了。殊不知，如果要仔細的觀察“男女二根”，是“極其污穢”的。你看清楚了，才會生起厭離之心；厭離之心起來了，才能枯竭這個淫愛的水的源頭，斷滅淫魔的種子。」之後他又深入解釋「淫」字的意思：「要觀察清楚這種污穢不淨，斷這個“淫魔”的種子。佛典也常常說：淫欲的這種感受，就好像一隻狗啃那個骨頭，啃來啃去沒有味道，但是又捨不得放下。就這個樣子。」雖然李日朗只去了修行半個月，但看來這段日子裡已吸收了不少知識。

李日朗前往印度出家。（IG@mrdonli）

李日朗前往印度出家。（IG@mrdonli）

李日朗前往印度出家。（IG@mrdonli）