盤點歷年哪吒造型　王祖藍陳浩民林志穎何美鈿都不及呢位印象難忘

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）上映成為近日討論熱話，但對於香港網民來說，心目中哪吒的造型卻不一定是戲中短小精悍，頭上扎兩個髮髻，拿着鐵棒的卡通人物。有網民在討論區上表示，要數經典，有集體回憶的哪吒，肯定是2001年TVB神劇《封神榜》中由陳浩民飾演的哪吒。其實作為一套經典故事，歷年來也曾有不少演員飾演過哪吒。大家又認得幾多個？

1. 講到經典，不得不提1986年ATV劇集《哪吒》，由方國珊飾演的哪吒。原來myTVSuper有得睇！（截圖）

1. 講到經典，不得不提1986年ATV劇集《哪吒》，由方國珊飾演的哪吒。原來myTVSuper有得睇！（截圖）

2. 1990年內地劇《封神榜》飾演哪吒的何威。當年他只有15歲。（網上圖片）

3. 何美鈿曾於1996年劇集《西遊記》中飾演哪吒。（網上圖片）

3. 題外話，左邊係哪吒（何美鈿飾），右邊係紅孩兒（許秋怡飾）。（截圖）

4. 1999年也有一套劇集《蓮花童子哪吒》，劇中哪吒由曹駿飾演。（截圖）

5. 2000年內地劇《西遊記後傳》，飾演哪吒的邱悅。（截圖）

6. 林志穎在2002年《齊天大聖孫悟空》中飾演哪吒，可以稱得上是「史上最靚仔哪吒」。（網上圖片）

7. 2006年有一套《殷商傳奇》，王寶強在劇中也是飾演哪吒。（網上圖片）

8. 2009年《寶蓮燈前傳》由宋祖兒飾演的哪吒。（網上圖片）

9. 2001年TVB劇《封神榜》，由陳浩民飾演的哪吒。（劇照）

10. 2006年內地劇《新封神榜上部鳳鳴岐山》中，冼色麗飾演哪吒。（劇照）

11. 2014年內地劇《封神英雄榜》由張倬闻飾演的哪吒。（劇照）

12. 2019年內地劇《封神演義》由梁振倫飾演的哪吒。（劇照）

13. 2020年《哪吒降妖記》，由蔣依依飾演哪吒。（劇照）

14. 2015年與內地合拍的《哪吒與楊戩》，由王祖藍飾演哪吒。（截圖）

14. 2015年與內地合拍的《哪吒與楊戩》，由王祖藍飾演哪吒。（截圖）

15. 比較近代的有2023年電影《封神 朝歌風雲》中，由武亞凡飾演的哪吒。（劇照）

16. 2005年電影《龍咁威II之皇母娘娘呢？》入面鄭中基曾經扮演過哪吒。還原度極高！（截圖）

16. 2005年電影《龍咁威II之皇母娘娘呢？》入面鄭中基曾經扮演過哪吒。還原度極高！（截圖）

16. 2005年電影《龍咁威II之皇母娘娘呢？》入面鄭中基曾經扮演過哪吒。還原度極高！（截圖）