似錦劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《似錦》陸劇改編自冬天的柳葉同名小説。有溫庭、蔡蔡、劉佳思、王珂、董芳辰、王翔作為編劇，王為、李才為執導，由景甜、張晚意領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。新一代古裝劇男神张晚意憑《柳舟記》廣受好評，此劇與张弛、郭涛再次合作，搭擋人氣演員景甜演繹穿越兩世的生死相戀，不知會擦出多少精彩火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧似锦@Weibo

《似錦》電視劇情大綱

東平伯府四小姐姜似（景甜 飾）前世因家道中落而受盡羞辱，死於愛人郁錦（張晚意 飾）之手，重生後，她決心改變命運。這一次，她不再任由命運擺布，不僅勇敢地掙脫舊日婚約，毅然決定退婚，而且運用自己的預言和蠱術能力，智鬥惡毒的嬸嬸。她還憑藉對香料的了解，開設香鋪，實現了經濟獨立，以及幫助好友保護家人，她亦在調查少女連環被害案時，為受害者伸張正義，一步步改寫悲劇結局。

姜似與少年將軍郁錦（七皇子）再次相遇，兩人都隱藏著難以言說的秘密，同時牽起了對彼此的情感。他們攜手改變姜家的不幸，不但揭穿了長公主對姜家的陰謀，而且聯手改寫了哥哥姜湛溺水身亡和姐姐姜依自盡的結局，也讓父親免去被長公主嫁禍而斬首的命運，共同維護大周的和平與安穩。最後，姜似對郁錦的態度轉變，她願意釋懷過去的創傷，再一次與郁錦相愛，收穫繁花似錦的美好將來。

《似錦》播出時間｜最新追劇日曆

《似錦》電視劇幾時播?《似錦》一共有40集，騰訊視頻全網獨播，會員每日18點更新，會員首更4集，SVIP搶先看1集。

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《似錦》演員人物關係圖

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《似錦》演員

景甜 飾 姜似

東平伯府四小姐，死於愛人郁錦手中，重生後改寫命運結局

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張晚意 飾 郁錦、余七

兩個身分，少年將軍和七公子，與姜似於第二世相遇再次動心，一起改變姜家命運

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郭濤 飾 景明帝

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張弛 飾 姜湛