邱芷微結婚｜新郎陳志忠親述結婚前急病入院 因一次倒立釀成意外

在無綫處境喜劇《愛.回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy）今日（28/2）與拍拖10年的圈中藝人男友陳志忠（Wilson）結婚，兩人假尖沙咀金域假日酒店進行簽字儀式及設宴，廣邀親朋好友到場見證及分享二人喜悅。此外，曾患癌的 Wilson於本月14日情人節突然宣布入院接受手術，消息傳出後令人擔心。

一對新人會見傳媒。（葉志明攝）

晚上6時許，一對新人現身會見傳媒。而新娘子身穿中西宮廷低胸貴麗長裙，顯得相當貴氣逼人。Wilson親述早前急病入院做手術的事發經過：「有一晚佢出咗去同啲姊妹開單身派對，我見喺屋企冇嘢做，於是做咗一個倒立掌上壓，當日做完係冇乜嘢，到咗第二晚仲同朋友食飯，點知食食吓突然好痛，於是即刻唔食就返去休息，點知休息咗成晚都係痛，第二朝佢就捉咗我入院檢查，醫生照到我條腸係圈住咗個胃，叫我要即刻做手術，我就同醫生講我就結婚，可唔可以完咗婚禮之後先做。醫生話唔得，時間耐咗條腸會壞死，到時成條腸係唔可以要。」

Wilson聽取醫生的專業意見之後，翌日接受手術，成功將腸與胃分離：「情人節入院，第二日就出得院，事後了解到我之前因為癌症切咗半個胃，變咗有少少空間，令到條腸可以圈住咗成個胃。」

Chelffy接著說：「其實經過呢件事之後，係令到我長知識，原來一個看似咁容易嘅倒立動作，都會發生咁嚴重嘅意外，內臟係會移位，其實當時醫生聽到係倒立造成，佢都愕咗然。」Wilson續說：「其實我係冇諗過結婚前會發生咁嘅意外，因為喺結婚前，無論出入或做任何事，自己都好小心，唔想喺結婚前有任何閃失，竟然又發生咁嘅事。到最後都有好大得著。喺我哋結婚前，我哋兩個都面對過生死，今次呢件事更令到我哋之間嘅感情再昇華咗。」