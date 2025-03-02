楊卓娜專訪｜談到童年淚流滿面　唯一公仔讓畀楊茜堯：我好羨慕佢

楊卓娜近年被封為「最強後母」，因為她對待現時男友的兩個女兒視如己出，母愛盡現。如此情況，或多或少與楊卓娜的童年經歷有關。楊卓娜在內地出生，生父在年幼時便過世，與媽媽和妹妹楊茜堯相依為命，她坦言童年時家中連電視機也沒有，經濟上有很大的問題，媽媽未能獨力照顧她們兩姊妹，唯有將楊卓娜放在親戚家中照顧。之後發生的一切，原來也不自覺地影響了楊卓娜的心境。

楊卓娜在內地出生，生父在年幼時便過世，與媽媽和妹妹楊茜堯相依為命。（FB@楊茜堯）

楊卓娜在訪問中多次落淚，尤其是憶起後父的時候。當時媽媽再嫁後父，從此一家大搬到香港，家中終於有一部電視機，但生活也談不上富裕，兩姊妹都曾為媽媽的生計分擔，晚上一起去倒垃圾。一切的關鍵人物是這位後父，但楊卓娜曾有一段時間很討厭他。

楊卓娜在訪問中多次落淚。（資料圖片）

「我以前跟他的關係是不好的，處於一個很緊張的關係，當時我不想回家，我很想離家出走，甚至我有想過這個世界不歡迎我。我小時候的想法就是，不如我離開這個世界，想一些極端的想法。但我唯一牽掛的就是我妹妹或我媽媽，所以我完全不覺得，有我養父在那裡的地方是我的家。」楊卓娜指當年不懂事，後父的教導很多時會用比較硬漢的形式，使她接受不了，但當後父離世後，卻悟出他說話背後的含意。她坦言兒時這段期間令自己扭曲抑鬱，後來見心理醫生才正視了這個問題。

楊卓娜與妹妹楊茜堯感情好好。（視覺中國）

講到心結，她亦因為一個毛公仔埋下童年陰影。上文講到，楊卓娜一家童年時經歷環境並不好，有一次媽媽帶她們兩姊妹外出，見到一些毛公仔，媽媽本來要買兩隻，但後來可用的金錢只買到一隻，便給了妹妹楊茜堯。楊卓娜由細到大被灌溉要讓妹妹這個概念，即使她很想要，但考慮到種種因素，最終也不敢開口。「我記得那兔玩偶，由我妹妹七八歲，抱到現在已經四十多歲，公仔還陪著她。其實我好羨慕她，我從來都沒有擁有過，其實原來這個玩偶，對我來說，是我一個童年陰影。直至我長大後，我用盡我所有方法，去學做布玩偶，我做很多布玩偶，但我覺得填補不了，我心靈上有個缺口，直到我女兒出生。」

楊卓娜誕下女兒後，心靈上缺口得到彌補。（fb＠楊卓娜）

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