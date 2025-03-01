方大同去世｜巔峰期生病隱退　爆肺數度住院稱影響呼吸方面機能

賦音樂今（1日）午間發出聲明，透露歌手方大同於2月21日早晨離世，享年41歲，消息震驚兩岸三地。 方大同曾被喻為華納金蛋，紅極一時的他在2008年奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「叱咤樂壇男歌手金獎」，成為該頒獎禮成立以來最年輕、出道工齡最淺的男歌手金獎得主，也是首位21世紀出道奪得金獎的男歌手。可惜，2010年他因操勞過度，出現爆肺而數度住院，他亦逐漸消失幕前。

方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

在消失於樂壇的時間裏，有人說方大同因為家庭原因休息，也有人說方大同患上重病。去年7月，方大同終於承認患病：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啟發，為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年，就先透過音樂和大家在空氣中見面！」去年10月18日，方大同時隔8年再次推出新專輯。當時，方大同發文表示，這是一張 「病中專項」，稱專輯是生病的不同階段錄制的。「對於我在當時的狀況來說，既是一個挑戰，也是一種從單調境況中解脫的方式。雖然現在身體狀況已經有了長足的改善，但要完全康復還需要一段時間。」方大同稱，因為生病會影響呼吸方面的機能，導致聲音出現變化。

方大同有不少經典歌曲。（Instagram@方大同）

方大同 （IG@soulboykhalilfong）

方大同 （IG@soulboykhalilfong）