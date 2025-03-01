方大同離世｜4歲受一套電影啟蒙做歌手　戲中主角不幸英年早逝

方大同於2月21日在家中安詳離世，享年41歲。今日（3月1日），他的經理人公司「賦音樂」正式公布了方大同離世的消息。方大同為樂迷創作了許多深入人心的歌曲，也被公認為音樂才子。方大同從小就展現出不凡的音樂天賦，15歲開始自學結他，18歲自學鋼琴，更憑天賦與努力取得了不少音樂上的成就。而真正啟發他走上音樂人道路，令廣大樂迷有「耳福」的，就是這一套你在4歲時睇過的電影。

方大同於2月21日在家中安詳離世，享年41歲。（方大同Facebook圖片）

方大同小時候。（方大同Facebook圖片）

方大同在高中畢業後，曾寄送不少創作Demo到唱片公司，期間他亦為母親的英語幼教課程編寫近百首兒歌。後來在2004年參與鄭秀文新專輯歌曲《多得他》的和聲，算是「半隻腳」踏足了樂壇。

方大同大談近年消失原因。（方大同微博圖片）

翻查網上資料，其實方大同的父親是一名職業鼓手。他在一篇訪問中也曾提及：「父親是最初令我對音樂有接觸而產生興趣的渠道，也試過和他的工作伙伴一起玩音樂，jam歌等。」不過，真正令他決定長大後做音樂的，卻是一套叫《La Bamba》的電影。

方大同曾透露，自己受《La Bamba》啟蒙決定做歌手。（YouTube截圖）

《La Bamba》為一套傳記電影，講述了墨西哥裔美國搖滾歌手Ritchie Valens的短暫人生。故事從他貧困的童年開始，在加州農場工人家庭中長大，主角對音樂有着天生的熱愛。當中也提及主角與哥哥之間的緊張關係，對飛行的恐懼以及與女友的愛情。電影的最後，主角在17歲時因巡演後的飛機失事中不幸喪生，英年早逝。

方大同曾透露，自己受《La Bamba》啟蒙決定做歌手。（YouTube截圖）

方大同曾透露，自己受《La Bamba》啟蒙決定做歌手。（YouTube截圖）

《La Bamba》為一套傳記電影，講述了墨西哥裔美國搖滾歌手Ritchie Valens的短暫人生。（YouTube截圖）

這套電影在1987年於美國上映，剛好就是方大同4歲的時候。而這套電影上映後也相當受歡迎，在全球票房收入約5400萬美元（超過4億港幣），對一套傳記類音樂電影來說票房成績已相當不錯，在IMDb上也有評分6.9/10。同時，飾演主角Ritchie Valens的Lou Diamond Phillips也因《La Bamba》而成名，並憑此角色獲得金球獎最佳男配角提名。

《La Bamba》結局為主角因飛機失事而英年早逝。（YouTube截圖）

《La Bamba》結局為主角因飛機失事而英年早逝。（YouTube截圖）