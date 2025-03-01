中山美穗離世近3個月骨灰仍放家中　胞妹急覓墓地安葬

日本經典愛情片《情書》的「日劇女王」中山美穗去年12月倒斃東京住所，終年54歲，消息震驚亞洲。據日本傳媒報道，美穗離世近3個月，喪禮雖已低調舉行，其遺體已經火化，但骨灰及牌位仍然暫放家中，尚未入土為安，但其寓所將於3月底租約期滿，胞妹中山忍正積極為美穗尋找墓地安葬。

中山美穗主演的《情書》。(劇照)

中山忍接替胞姊中山美穗接演日劇，正忙於拍攝之外，亦負責打理姊姊的後事。據指中山忍在喪禮後會定期到美穗的家中整理遺物，生活用品、家具已接近清空，只餘下幾個紙箱。中山忍決定將姊姊租住的寓所在3月底退租，而暫存放家中的美穗骨灰亦會撤走，現時僅餘下約一個月時間，但中山忍不考慮將中山美穗的骨灰安葬在家族墓，而是另找新墓地，故中山忍焦急尋找適合墓園為中山美穗安葬。

中山忍跟中山美穗都是大美人。（Twitter圖片）

中山美穗與中山忍。（IG@_miho_nakayama_）

中山美穗出生於單親家庭，自小與母親相依為命，兩姊妹有一段時間寄人籬下，不是住在親戚家，就是祖母家中。中山美穗出道後以個人名義開公司，其母擔任社長期間，疑趁美穗與作家辻仁成結婚移居巴黎，虧空公款，母女因財失義，關係亦變得疏離。2012年美穗關閉個人事務所，改與中山忍合組新公司，姊妹感情更加牢固，所以不會考慮母親一方的家族墓。