沈震軒回應轉行揸Uber　投資七位數開健身房未回本壓力大：幫補吓

現年41歲的沈震軒曾被無綫（TVB）力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎，而他在離巢後轉攻內地市場，直至大前年11月宣布簽約英皇娛樂重新出發。不過上月底（27日）有網民在threads發文，表示使用Uber叫車時，竟然發現司機就是沈震軒。沈震軒今日（1日）在IG上載了一段影片，親身回應傳聞！

沈震軒曾被無綫力捧，在劇集《使徒行者》中飾演Kobe更令他大受歡迎。（IG圖片）

沈震軒以「回應各位！多謝關心」為題，錄製了一段長達2分鐘的影片回應傳聞：「Hello大家好，首先我想喺呢度回應，因為知道有好多人在網上討論我或者見到我，我都唔知道會搞到咁多新聞出咗嚟，真係唔好意思，但我真係好感恩收到好多人嘅鼓勵同埋支持。」他續指：「呢幾年我最主要嘅工作係管理自己嘅健身房同埋我又開始做幕後嘅工作，就係一個劇本嘅創作，因為相對我以前淨係做演員，我而家做緊嘅嘢係新嘅工作同埋新嘅挑戰，講真真係好大壓力，所以我減壓嘅方式就係我鍾意揸車，咁我鍾意揸車平時揸車嘅路線大部份都係淨係返舖頭健身房，有陣時就揸車去開工，嗰陣時我就諗我咁鍾意揸車，不如就登記埋個平台，有人幫你預設個路線，如果咁好彩可以撞到一啲粉絲或者唔同嘅乘客，可以同佢哋傾吓偈，一邊又可以揸車一邊又可以幫補吓啲隧道費，咁都幾好！」

沈震軒回應轉行揸Uber。（影片截圖）

沈震軒指揸Uber為求減壓，又可以見下粉絲及幫補隧道費。（影片截圖）

沈震軒透露兩年前投資七位數開健身房，並表示：「不過講真嘅我之前用咗七位數去投資一間健身室，第一次做老闆第一次創業投資一定好大，加上呢幾年嘅經濟真係麻麻地，的確好大壓力，我成日喺度諗有咩可以做多啲幫到生意？可以做到啲乜嘢呢？真心我覺得做生意一定要需要時間。我哋嘅健身房僅僅可以做到收支平衡，但因為投資大，所以到而家都未回本，作為老闆嘅我點樣都好，我冇糧出，但係我哋嘅員工一定要準時出糧，我從來冇諗過放棄呢盤生意，我同大家一樣都係為理想繼續努力嘅人。」最後他亦勉勵各位要保持身體健康，努力去解決問題。

沈震軒透露兩年前投資七位數開健身房。（影片截圖）

沈震軒擁有爆肌身形。（IG圖片）