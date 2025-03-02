愛回家｜招浩明疑被消失離開劇組　爆有機會以新身份「返屋企」

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，演員一直都有更替，例如接龍集團大小姐龍力蓮的秘書一職就起碼換了幾位。早前《愛．回家之開心速遞》中「尋寶圖」英進（招浩明飾）表示會「離家出走」有新發展，後來他更透露自己去了進修做侍酒師。



招浩明在《愛．回家之開心速遞》中飾演尋寶圖員工英進。（截圖）

招浩明接受《香港01》訪問時表示，自己並不是轉跑道，而是「多咗一個身份」。他說：「一直都認為工作應該是盡量要做自己喜歡的事，才能發揮所長。當我在報讀品酒課程一段時間後，就開始思考有什麼職業可以同酒有關而且又可以利用演員這個身份去發展。現在，我更開始鑽研如何將魔術融入侍酒服務，將客人嘅體驗提升去另一個層次。自己本身很喜歡與人交流，亦都好享受表演。我發覺侍酒師這個職業不旦可以運用到我對酒的知識，又可以同客人交流。對我來說，每台客人就好似一個舞台一樣，這個與做演員也有相似的地方。」

早前招浩明離開《愛．回家之開心速遞》劇組。（資料圖片）

他直言，由細到大都對酒有興趣，愛酒之餘也喜歡品嘗不同的酒。再之後，他發現在酒的世界中有很多國際的專業課程、證書和牌照去讀，尤其是當中酒的歷史、地理和釀造方法更令他着迷，所以就開始深入研究，並想將之變成自己其中一個專業。

他亦表示未來會演員與侍酒師雙向發展：「公司好支持我，認為這是一個不錯的發展，但都希望我可以繼續留在TVB這個大家庭，所以最後大家共識了一個雙線發展的合作模式，亦隨時可以返公司拍劇或者參與綜藝節目，好多謝公司給予我這個自由度。」

早前招浩明離開《愛．回家之開心速遞》劇組。（截圖）

雖則就招浩明暫別《愛回家》，但也不代表他會永遠離開。他說：「而家同TVB都係有合約，所以時間許可嘅話，都會盡量參與各類型嘅劇集同埋綜藝節目。雖然由開始到現在時間只是半年左右，但已經好快便適應咗，亦好快就熟習專業侍酒師的工作模式。兩份工都有好多相似的地方，大家都係講求合作和效率。過往累積嘅表演經驗亦對侍酒師工作帶來很大的幫助。」

招浩明成為侍酒師。

他坦言，兩者收入模式不同，所以現時並沒有特別去計算，但相信隨着經驗增加，收入會更為可觀。問到會不會「返屋企」拍《愛．回家之開心速遞》，他就笑言：「睇吓會唔會有機會喺初戀Cafe做侍酒師，不過要問吓佳叔請唔請人啦。」