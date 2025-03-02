Eric Kwok葉佩雯帶愛犬去日本滑雪賞櫻　揭申請寵物旅行驚人收費

娛樂圈有不少愛狗之人，當中一定包括郭偉亮（Eric Kwok）及太太葉佩雯（Grace），他們最近去日本北海道滑雪，都帶埋愛犬「菠蘿」同行。兩公婆經常去日本，但有感於不放心獨留狗狗在香港，即使找人睇住都未能完全放心，於是二人索性帶埋菠蘿去玩，並替牠拍下一系列Vlog「菠蘿遊」，見菠蘿在雪地玩得好開心，影下不少寫真，Eric Kwok與葉佩雯的好友杜如風更封牠為「狗界梁朝偉」！

Eric Kwok、葉佩雯一直都想帶狗去旅行，但之前幾隻狗比較年邁，而菠蘿就年輕力壯，所以終於實現帶牠去旅行的夢想。（IG@graceip、eric.kwok）

Eric Kwok夫婦與愛犬在雪地合照，好溫馨亦好有紀念價值！（IG@graceip、eric.kwok）

幫菠蘿在雪地影下不少寫真，杜如風更讚牠是「狗界梁朝偉」。（IG@graceip、eric.kwok）

菠蘿都有跟主人一齊滑雪！（IG@graceip、eric.kwok）

除了去北海道，二人又帶狗狗玩到落東京、大阪等地，行程好充實。不少人見到可以帶同寵物去旅遊都非常羨慕，Eric Kwok接受傳媒訪問時亦有分享心得，他說最重要是耐性，即使找到代辦寵物旅行的旅行社，批「Dog Visa」都要十個月時間，除了提交文件，更要驗血。

Eric Kwok透露，申請狗狗旅行要10個月，所以要很有耐性。（IG@graceip、eric.kwok）

除了滑雪，葉佩雯帶菠蘿去東京街頭，去她平時旅行會去的地方。（IG@graceip、eric.kwok）

亦有參觀花田。（IG@graceip、eric.kwok）

帶埋菠蘿去賞櫻！（IG@graceip、eric.kwok）

被問到帶狗去旅行是否花費不菲，Eric Kwok說之前參加狗狗旅行圑，約玩6至7日，機票住宿連飲食約十幾萬，貴在最尾一程是坐私人飛機。當講到若想自己包機，他更大爆單是機票都要60至70萬，數字驚人！他表示整趟旅程菠蘿才是主角，日日去玩，但作為狗主就難免疲累不堪，要經常揸車轉酒店，而且不是太多餐廳和景點都容許寵物內進，所以計劃行程時要份外注意。被問花這麼多錢是否值得，Eric Kwok就表示，有很多人儲錢儲很久，就是期待這一天，只要狗狗開心，主人就開心！

Eric Kwok大爆帶寵物旅行驚人收費，他說玩6至7日，機票住宿連飲食約十幾萬，若自己包機，機票錢則高達60至70萬！（IG@graceip、eric.kwok）

Eric Kwok建議搵有經驗的寵物旅行社，若寵物在旅遊期間有不適，都較易聯絡到相關醫療機構，亦解決了言語不通問題。（IG@eric.kwok）

菠蘿今趟又搭私人飛機，又搭新幹線列車。（YouTube@葉佩雯 Grace Ip Channel）

不過寵物搭飛機時就要入籠。（IG@graceip、eric.kwok）