80年代女星劉雅麗自揭美國辦離婚　跟兒子分開住罕談獨居生活

80年代活躍於影視圈的前無綫（TVB）藝人劉雅麗，日前接受劉雅麗（Alice）的YouTube頻道「我和劉雅麗有個約會Alice Lau」節目訪問，二人的中英文名完全一樣，十分有緣。劉雅麗是1977年的無綫藝訓班出身，曾在電視劇《蘇乞兒》飾演劉德華的女朋友鄺慕男，1983年與日前在家中身亡的奧斯卡金像影帝真赫曼（Gene Hackman）合作拍攝戰爭片《八蛟龍》（Uncommon Valor），成為首位以女主角身份參演荷里活電影的香港女明星。

劉雅麗在80年代活躍影視圈。（電視截圖）

曾經演劉德華女朋友。（電視截圖）

劉雅麗曾與周潤發、鄭裕玲合作。（YouTube截圖）

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今年「奔七」的劉雅麗樣貌與當年分別不大，臉上未見有太多歲月痕跡，只是戴了一副老花眼鏡，說話率直爽朗。她透露1989年拍擺電影《廟街皇后》後離開香港，她說：「我唔記得自己以前拍過乜嘢劇集，只係記得最後一套演出嘅劇集係《蜀山》，之前拍《成吉思汗》嘅時候仲大咗肚，嗰陣自己都唔知，仲去拍碌落山、騎馬嘅戲。直到拍完去咗澳洲旅行，有朋友話我肥咗，肯定係大咗肚，跟住驗孕真係有咗，不過我都係玩咗一個月返嚟先睇醫生。」

今年「奔七」的劉雅麗樣貌與當年分別不大。（YouTube截圖）

佢笑言只係戴咗副老花眼鏡。（YouTube截圖）

劉雅麗曾參與《廟街皇后》與張艾嘉合作。（YouTube截圖）

劉雅麗嫁雞隨雞，之後跟美藉丈夫到美國洛杉磯生活，25年來一直做內地進口批發生意，會經常往返香港，至約十年前經濟開始衰退，兒子亦大學畢業，她便決定退休，同時與老公離婚，她解釋：「如果我大把錢就慢慢去玩，唔係就不如儲住啲錢慢慢享受好過嘞。」最後決定在60歲生日當天離婚，她續說：「點解離婚呢？原來英文同中文係拍唔埋，但係我應承咗個仔唔離婚，喺個仔10歲嘅時候，我已經同佢講話媽咪好辛苦，想離婚，佢就話離婚間公司咪會閂囉？所以到我59歲，間公司閂咗又賣咗，跟住咪搞離婚，到我60歲生日啱啱搞掂，我仲多謝律師送咗份生日禮物畀我。」

劉雅麗老公係美國人，但喺佢60歲生日離婚。（YouTube截圖）

劉雅麗（左一）活躍於80年代影視圈。（YouTube截圖）

當年有咗都唔知。（YouTube截圖）

劉雅麗（左一）活躍於80年代影視圈。（YouTube截圖）

劉雅麗透露與前夫在Disco認識，在朋友生日會上透過經理介紹認識，但由於前夫曾結婚，所以即使是天主教徒亦不能在教堂行禮，只可以在婚姻註冊處簽紙。她形容前夫是「大仔」，指對方並不是一個壞人，只是一個不明白及不懂體諒的人，她說：「鬼佬嘛，鬼佬係唔鍾意做嘢，一直我都係好平靜咁搞間公司，我覺得唔會做死人，只有係激死人，我對我老公一啲嬲都冇，嬲人只會係自己唔開心，但係如果我選擇原諒，因為中間隔住一個仔，萬一有乜事，最後只會傷害個仔。人生只不過係一個過程，個天安排呢個老公畀我，係有一個原因，到而家我都明白，點解會畀呢個老公我， 因為我而家另一個工作係幫人，主要係幫老人家，另一個係睇唔過眼嘅嘢就會幫，我而家幫緊一間公司，佢哋一年蝕咗100萬，所以咪幫佢哋，慢慢發覺以前有好多經驗令我學到嘢，而家我好知足同感恩。」

劉雅麗嫁人後，做咗25年內地進出口生意。（YouTube截圖）

兒子已大學畢業。（YouTube截圖）

兒子至今仍未結婚。（YouTube截圖）

回復單身的劉雅麗現一個人定居拉斯維加斯，每日起身做運動，閒時種菜、約朋友及周遊列國，一點也不寂寞：「我識咗好多朋友，同隔離嘅感情都好好，有一家仲係我以前男朋友嘅細妹，我哋係好朋友。」

劉雅麗在節目上還分享很多家庭照片，30幾歲、身高逾6呎的兒子本身是混血兒，現居住在洛杉磯，但能操得一口流利的廣東話：「我係堅持全中文，同佢傾電話你係唔知佢係鬼仔，佢同我傾偈就會認真講中文，我覺得呢啲嘢將來係用得到，所以一直培育佢。」劉雅麗還說兒子仍未結婚，正職是一位舞台劇演員，但由於不能賺太多錢，曾修讀舞台劇及舞台設計的囝囝，亦有為演員設計衫及道具，去年全職教書。

劉雅麗（上排左二）經常都會返香港與一班好朋友相聚。（Facebook圖片）

林建明同劉雅麗。（Facebook圖片）

劉雅麗退休及回復單身後，盡情享受人生。（YouTube截圖）

劉雅麗經常周遊列國。（YouTube截圖）

劉雅麗年輕時五官標緻。（網上圖片）