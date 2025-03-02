方大同去世｜帶病錄音畫面曝光　聲線沙啞錄到缺氧喊停：唱不了

音樂才子方大同2月21日離世，他受頑疾纏身多年，去年宣布自己已康復，並推出專輯《夢想家》，留下《才二十三》、《江湖中人》、《我不是農人》等共10首作品。他離世後，網民翻看他10月時發布的錄音畫面，儘管當時方大同表現從容，但現在回看，他大概只是強撐著身體去錄音，簡直令人心酸。

方大同留下遺作《夢想家》，值得後世細味。

方大同去年9月透露自己正在康復當中。（抖音）

方大同當時發布了錄製《回留》的花絮片段，他透露作品剩最後兩首歌就錄完整張專輯，畫面所見他身處一個居家環境，客廳有限量版斯坦威三角琴、結他、錄音器材等，他說：「當然平時錄這種歌的時候，一般來說會去錄音室，但是因為這次借用我親戚家，來做療養看病，所以可能之前的方式是，我錄好這個作品，跟你們分享，現在比較像是我邀請你，來到我的客廳，來聽我呈現這首歌，來聽我唱這首歌。」

方大同10月發布錄音片段。（抖音@方大同）

方大同透露自己不是在錄音室，而是臨時工作室。（抖音@方大同）

這個臨時錄音室在親戚的家，他要做療養看病。（抖音@方大同）

方大同療養期間仍堅持錄歌、創作，他透露自己還未完全恢復，要靠特別方法開聲：「因為我現在還沒有完全恢復，因為這首歌比較有點難度的，有時候我吃了咖喱，某一些區域聲音，是可以發得出來。」接着他拿咪再唱兩句，再打了一個呵欠，再指一指喉嚨說：「缺氧，今天不唱了，今天唱不了，明天再試試看，今天我覺得，不成！」現在回看，方大同的《夢想家》絕對是他以生命去製作的音樂作品，一字一句都是嘔心瀝血得來，難怪其公司公布死訊時都說：「他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。」

方大同療養期間仍堅持錄歌、創作，他透露自己還未完全恢復，要靠食咖喱開聲。（抖音@方大同）

客廳有限量版斯坦威三角琴、結他、錄音器材等。（抖音@方大同）

方大同錄製《回留》。（抖音@方大同）

方大同打起精神去錄音。（抖音@方大同）

不過他唱了兩句就打呵欠。（抖音@方大同）

他透露自己缺氧，唱不了。（抖音@方大同）