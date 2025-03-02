Lolly Talk幫假人做人工呼吸Fans肉緊 Mei Mei被爆穿5cm鞋增高

Lolly Talk今日以星級大使身份到觀塘apm出席「第三屆紅十字會定向挑戰」啟動禮，活動上，她們大讚香港紅十字會在港75周年的付出：「知道好多風災、水災現場，都有佢哋嘅身影，真係好犀利。」LT又分成「Mui組」及「Yo組」進行搶答遊戲，期間，阿Yo（郭曉妍）及Mei Mei（曾美欣）要即場示範CPR心肺復蘇法，兩人齊齊對假人的心口按壓，阿Yo更「扮」為假人做人工呼吸，全場波板糖即肉緊大叫。她們又專業地逐個步驟講解，問到按壓胸口的深度時，LT眾人齊齊笑謂：「好似平日Mei Mei着嗰對高踭鞋咁高，哈哈，知唔知幾多呀？無錯啦，係5cm！」最後又教大家以「腹式呼吸」輕鬆減壓。

Lolly Talk一齊出活動。

阿Yo更「扮」為假人做人工呼吸。

Mei Mei（曾美欣）要即場示範CPR心肺復蘇法。

LT於活動後受訪，Mei Mei鬼馬地向其他成員「撒嬌」說：「畀大家知道我平時着幾高嘅高踭鞋啦，哈哈哈。不過，都好多謝香港紅十字會邀請我哋今日出席呢個活動，知道大會已經喺香港75年，為香港市民做咗好多嘢。」提到她們將首次全團參與城市定向，問到誰最容易迷路，眾人即齊齊指着Sinnie，她隨即尷尬笑：「咩呀？我係『人肉GPS』嚟㗎，我識分東南西北㗎，但係分唔到左右之嘛。試過有次嗰個工作地點唔方便停車，我就叫司機喺附近停，點知行過去原來要30分鐘。」

Loly Talk擔任星級大使。

LT表示繼上次打泰拳比賽後，再齊齊做運動：「我哋有個LT PE堂做HIIT，明明教練話好輕鬆，點知上次做完，我哋對腳震到三日都行唔到。」提到方大同離世的消息，她們表示：「聽到呢個消息嗰陣，仲以為係講笑，真係唔敢相信。好多謝佢為香港樂壇付出嘅努力，佢嘅音樂絕對啟發咗好多人，包括好多我哋呢代嘅歌手。」