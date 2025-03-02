洪天明與達哥打機被網民狂問花之戀去向　爆明星足球隊交波潛規則

洪天明近年專注內地發展，近日難得回港，他受邀去到打機達人達哥的YouTube節目直播打機，一開台網民即洗版留言：「壽司」、「花之戀」、「今日有冇花之戀？」天明見狀笑說：「都係食壽司呀，個個都係講食壽司呀。」達哥稱他做「專業壽司代言人」，不過天明就澄清：「冇食好耐喇！」之後更很有耐性地解釋：「大家誤會，想當年掌門人雖然係有好多花之戀券我係贏咗，但係唔係我自己一個人食嘅，都派晒畀人，自己keep啲，跟住派畀朋友，我一個人點食咁多！」不過他後來就透露，自己十幾年冇去該壽司店，早前帶兩個仔去試試，「十幾年冇去，都係嗰個感覺！」網民就問，花之戀是否由該餐廳發明，天明笑指自己都不清楚。

洪天明因為是《獎門人》系列獎金獵人，贏過許多花之戀，早已是網民心目中的「花之戀代言人」。（VCG）

洪天明與達哥一開直播，已有很多網民留言講「花之戀」。（YouTube@達哥）

天明笑言早前確實帶了兩個仔去試花之戀，表明：「都係嗰種感覺！」（IG@timming7471）

節目中天明自爆是資深機迷，機齡很多年，連一些很冷門的遊戲他都講得出，又自爆以前常跟謝霆鋒、安志杰、Eric Kwok（郭偉亮）打《魔獸世界》（Warcraft），曾夢想做打機主播，不過近年已很少打機，「我老婆其實唔係好鍾意我打機，我話做嘢囉，好多時都話做嘢，跟住出去打機，不過留喺香港時間唔多，所以返嚟都係做嘢同陪屋企人多。」

天明與達哥玩《FC 25》，網民讚天明打得勁，玩乜都好快上手。（YouTube@達哥）

身為明星足球隊成員的天明，與達哥直播玩足球遊戲《FC 25》，被問有冇見過爸爸洪金寶踢波，他說：「嗰時可能10歲11歲，明星隊喺九龍仔踢，佢唔係踢波，總之跑到埋去個波嗰度，（隔籬）個人就『Boom！』飛開咗，佢只係撞一撞個人，就飛開咗，但係個波仲喺度，跟住佢就自己一踢，個波就唔知去咗邊度，好似《少林足球》咁。」又透露劉德華做守龍，至於洪金寶踢哪個位置，他就說自己當時不太懂得踢波，所以不清楚，只見到老竇四圍撞。

洪天明大爆老竇洪金寶以前踢波是撞飛對手，之後才控波，好搞笑！（IG@timming7471）

踢開「後衛」的洪天明又分享明星足球隊秘聞，認為以張國強球技最勁，梁漢文亦踢得好，許志安的體能、爆炸力也很好，相反他就謙稱自己「屎波」，「我上年明星隊踢咗10場波，都入唔到一球。」期間網民提到現時明星足球隊已「分家」，天明就解釋：「好似有一對叫精裝明星隊，好似因為叻哥（陳百祥）對於踢波方面有要求多啲，而家對於我哋嚟講，比較友誼賽多啲。（達哥：你係邊隊？）我都係明星隊，叻哥嗰度我都有踢過嘅，不過就少啲，校長（譚詠麟）都74歲，佢仍然可以落場跑。以前玩明星隊好慘，攞到個波交畀一個人都比十個人鬧！其餘嗰10個都鬧你點解唔交畀佢，所以我以前都好習慣，要好識做。」

洪天明是明星足球隊中堅分子。（小紅書）

洪天明（右）爆明星足球隊潛規則，只要他交波畀一個人，其餘十個人都會罵他為何不傳給自己，所以要好識做人。（小紅書）

洪天明（前排中）透露自己最初做開龍門，之後跟何家勁（前排左一）學踢後衛。（微博@香港明星足球隊）

對於洪天明直播，網民都睇得十分關心，大讚睇得舒服，覺得他很友善、很有觀眾緣，而且具綜藝感，整集冇冷場，留言：「天明好勁，可以一路踢一路講對答到，好犀利」、「好鍾意天明呢啲咁真嘅嘉賓！」天明亦感謝觀眾十分客氣，直言：「可能我呢幾年唔喺度，有時睇啲評論都好負面，會鬧，今日好好，大家都好好。可能有啲好偏見話你唔好，但係冇辦法，每個人都有鍾意同唔鍾意嘅嘢，劉德華都有人唔鍾意啦。」達哥叫他多留香港一起打機，天明亦表示想多點返港。