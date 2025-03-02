JJ林俊傑演唱會2025香港｜門票優先訂票攻略!5月啟德連開2場380起

自從啟德體育園成為香港最大最新的演唱會場地後，不少歌手都希望在體育園開個唱，體育園未正式開幕已經有不少歌手入紙申請，希望成為第一人。今日（2日）「華語樂壇天王」林俊傑宣布於5月24-25日舉辦《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》，落戶啟德主場館舉行。

「華語樂壇天王」林俊傑宣布於5月24-25日舉辦《JJ林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》。

JJ林俊傑演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：2025年5月24-25日（晚上8時）

演唱會地點：啟德體育園主場館

演唱會票價：HK$1,680 / HK$1,380 / HK$980 / HK$680 / HK$380

JJ林俊傑演唱會2025香港｜優先訂票

信用卡：恒生 Mastercard 信用卡

優先期：2025年3月19日12 nn - 11:59 pm

優先訂票本台：Cityline

JJ林俊傑演唱會2025香港｜公開發售

公售時段：2025 年 3 月 20 日 (四) 12 nn

購票平台：Cityline / JJ20 App

林俊傑成為啟德主場館開幕後第一個宣布的盛事，不少網民得悉後都表示興奮，亦得知他舉行個唱會帶來多首經典金曲，勢必吸引海量的海外、內地樂迷爭相撲飛「朝聖」。林俊傑對於新場地感到興奮：「今次巡迴演唱會是全新主題，我們對舞台、燈光也有很高的要求，我們很想每個站都能『足本還原』，很興奮香港有新的演出場地，可以吸納更多觀眾，新的場地、新的主題希望每個入場觀眾都能盡興！」

林俊傑成為啟德主場館開幕後第一個宣布的盛事，不少網民得悉後都表示興奮。(ig@jjlin)