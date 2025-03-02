方大同去世｜臨終前寓所曝光　疑醫護公開最後一程：走的很平靜

音樂才子方大同上月21日離世，死訊昨日（3月1日）經其生前所屬的賦音樂證實，表示方大同以積極的態度面對頑疾5年，於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，終年41歲，消息震驚兩岸三地。其後再有傳方大同的告別式已經於昨日（1日）低調完成，遺體亦在雲南大理市進行火化。儀式上方大同留給親友的話是：「時間不等人，隨著年齡的增長，更能深入理解時間的現實與虛幻。生活給我們帶來了各種各樣的轉折和挑戰，但我認為我們的目標之一應該是以雅緻得體的態度去走完生命之路。」

方大同離世消息震驚兩岸三地。(ig@soulboykhalilfong)

過去一日，有不少方大同的「最後片段」在網上流出，今日（2日），再有小紅書再有一名自稱是醫務工作者的內地網民在小紅書寫下長文，曝光方大同最後一程的情況。該網民以「關於大同的最後一程」為題，寫道：「關於大同的最後一程，昨天回了一條評論，然後很多喜歡大同的朋友們私信想瞭解大同的情況，我本來不想透露相關信息，可是在這個流量為王的時代，網上一些人為了流量消費逝者實在讓人不恥。我就是個普通的醫務工作者，我並不需要流量，只是想讓千千萬萬個像我一樣喜歡大同的朋友們放心，他走的很平靜，並沒有受到太多痛苦。」

方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

該醫務工作者憶述2月21日上午，他們接受120電話去到方大同的家，當時大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子，而出於對逝者的保護，也出於對家屬的尊重，更出於對大同的喜愛，在現場的人都選擇了保守這個秘密。該醫務工作者還說方大同真的很愛音樂，家裡全是音樂相關的物品，「相信他一定會在另一個美麗的世界做著他最愛的音樂。」而最後該醫務工作者也懇求網民和媒體不要再私訊他。

疑方大同最後一程曝光。（小紅書截圖）