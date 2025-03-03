五索生蛇上頭連續四日冇好過　拉埋高大「細佬」做網紅取名九索

34歲的新一代「最強小三」五索鍾睿心（Rachel）早前聲稱擔心出鏡太高調，而惹來66歲百億富商男友馬清鏗不滿，更直認「舐咗嘢要笠水」：「阿馬先生會嬲㗎，我再亂講嘢，我會俾人哋cut水喉㗎！」

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

五索直認「舐咗嘢要笠水」。（影片截圖）

會俾cut水喉。（影片截圖）

不過，五索的社交平台從未停止運作，幾乎每日都有新片，而昨日她亦在IG Story透露自己生蛇後的最新病況，見她頭頂前額側位置有大片紅色一點點，似足蛇皮狀，她寫着：「生蛇已經第四日，繼續都係咁痛，完全冇好過。」而她日前就指生蛇令她情緒極低落：「超崩潰，人生最痛，12個鐘去咗三次養和，生蛇仲痛過生仔！」並附上四個爆喊的emoji。

五索自爆生蛇。（IG@5kidsokma）

生蛇生到上個頭，4日都冇好過。（IG@5kidsokma）

在最新介紹美容產品的影片中又多一位「9索細佬」，九索樣貌普通，但外型高大比五索還要高半個頭。九索穿上假大隻佬衫，與練出真腹肌的五索同穿shocking pink西裝外套襯到絕。九索全程都好聽話，無論叫他笑、點頭、拍手、跳高都跟到足。

仲有不停出新片。（IG@5kidsokma）

最近介紹有聲稱係五索細佬嘅九索。（IG@5kidsokma）

九索生得好高大，只住件假腹肌衫，叫佢做乜都得。（IG@5kidsokma）

五索話呢位係佢細佬九索。（IG@5kidsokma）

玩玩具。（IG@5kidsokma）

叫佢笑即笑。（IG@5kidsokma）

本身是大學生的五索介紹九索時不小心寫錯字：「隆重介紹九索細路」，有網民立即糾正：「你個細路定你個細佬呀，唔同喎😂」五索似乎仍未知道錯，反擊留言：「我有這麼老嗎？」另有網民質疑是「真細佬」或是「掛名細佬」，而按入九索的IG賬號，介紹欄中稱是保險經紀，估計是前林作保險團隊成員之一。

新片係九索細佬NG版。（IG@5kidsokma）

五索出Po寫錯字「細佬」變「細路」，被網民質疑。（IG@5kidsokma）

有網民問係咪親生，五索冇回應。（IG@5kidsokma）