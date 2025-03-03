《流行都市》索主持45歲生日　側臥盡顯好身材獲封TVB人妻女神

TVB午間資訊節目《流行都市》雲集不少美女主持，1999年加入TVB藝員訓練班，與林峯楊茜堯（前名楊怡）及楊明等人同期的張美妮，早成為人妻人母但保養得宜，3月2日45歲生日上載一輯寫真照，令人驚嘆非常凍齡。



張美妮入行已經超過廿五年。（IG：@meinicheung）

張美妮2013年已經成為人妻。（IG：@meinicheung）

張美妮一家三口。（IG：@meinicheung）

張美妮一家三口。（IG：@meinicheung）

張美妮入讀無綫第13期藝員訓練班入行，同學包括林峯、楊茜堯、李忠希、梁俊一、趙永洪、楊明、徐榮和嘉駿等。當年藝訓班畢業後張美妮進駐兒童節目，主持過《閃電傳真機》、《至NET小人類》，是不少90後的童年回憶主持人之一，亦是《東張西望》的元祖級主持。美妮早在2013年與年長9歲的髮型屋老闆黃偉強（KK）結婚，婚後育有一名女兒黃洛雯（Kelly）。

張美妮KEEP得相當好。（IG：@meinicheung）

張美妮晚裝照相當噴血。（IG：@meinicheung）

張美妮晚裝照相當噴血。（IG：@meinicheung）

為照顧家庭張美妮甘於主力在時間穩定的主持工作，至囡囡升讀小學後才接拍更多戲劇作品。45歲生日張美妮上載多張寫真照，女神長曲髮配天藍色晚裝，躺在地上側臥盡顯好身材。「以前20幾歲覺得30幾歲好老，而家40幾反而感覺~人生，似乎在這一刻才正式開始。尤其有了女兒後，我的世界變得更加豐富。她的笑聲如同晨曦，點亮了我心中的每一個角落。這份責任感與愛意，讓我不斷地想要積極向上，成為她心目中的榜樣。看著她成長，我也在不斷地成長，學會了珍惜眼前的每一刻❤️每一天都充滿了無限的可能，讓我追尋自己的夢想與追求。我希望在這條旅程中，能夠真實地做自己 愛自己，同時也將這份愛傳遞給我愛的人💕」

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）

張美妮45歲生日寫真。（IG：@meinicheung）