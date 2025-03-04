三級片女星已成兩女之母　驚喜與AV女神合體網民求復出：正到黐線

2011年電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》當年絕對創先河，引起很大話題。話說當年3D電影剛興起，《3D肉蒲團》事前預告採用《阿凡達》3D拍攝技術，邀得AV女優全裸演出，雷凱欣更會露點等等，令觀眾對這套史上首套港產3D三級片格外期待。時隔14年，近日「老夫」雷凱欣疑似放聲氣想復出，而另一位主角原紗央莉的近況，亦引起了網民熱討！

原紗央莉曾演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》。（劇照）

原紗央莉迷離的眼神十分嫵媚。（劇照）

現年37歲的原紗央莉有4份1德國血統，她在20歲時以AV女優身份出道，2011年參演《3D肉蒲團》，妖媚眼神以及噴血演出，俘虜了不少男觀眾。不過拍完此片後，原紗央莉以日本311大地震令身心崩潰為由，跟經理人解約並缺席香港所有宣傳，當時更有指她會全面引退。

不過電影拍完之後，她因日本311大地震令身心大受大擊，宣布與經理人公司解約，就連《3D肉蒲團》宣傳都缺席。（劇照）

神隱三年後，原紗央莉在2014年改名「松野井雅」重新出發，並表示不再拍AV，會以普通藝人身份繼續在幕前工作，更透露在神隱的時期已跟一名比自己年長24歲的男人結婚。而她現時是為幸福人妻，2023年誕下一對雙胞胎孖女，過著幸福生活。松野井雅改名後亦參演了不少劇集作品，亦不時為服裝品牌擔任模特兒，算是成功轉型，她亦十分抗拒有人在她面前提起過往的工作，據指只要有人在其社交平台提到「原紗央莉」舊名以及其AV作品，都會被她封鎖。

她於2012年結婚，在2022年結婚10周年時，與老公再拍了一幀婚照。（IG@miyavimatsunoi）

松野井雅在2023年誕下一對孖女。（IG@miyavimatsunoi）

不時分享湊女日常。（IG@miyavimatsunoi）

生活照。（IG@miyavimatsunoi）

仍然好靚女。（IG@miyavimatsunoi）

改名松野井雅的原紗央莉（右一），有參與舞台劇演出。（IG@miyavimatsunoi）

有擔任時裝模特兒。（IG@miyavimatsunoi）

轉型算是非常成功。（IG@miyavimatsunoi）

她亦曾於去年寫千字文剖白心聲，指自己因為以前的工作，如今試鏡都會被拒絕，因從前的職業形象而遭拒於門外，反問：「難道就沒有辦法了嗎？我以前經歷過很多次這樣的事情，這很令人沮喪。」她坦言感到悲傷，認為世界並不美好，有了孩子後生活甚至更難了，不過她也只能懷著信心前進、好好活著，對自己從前的決定也絕不感到羞恥。

松野井雅仍然好靚女！（IG@miyavimatsunoi）

御姐風！（IG@miyavimatsunoi）

不過她坦言，曾因過往的職業，令她試鏡遭拒，非常沮喪。（IG@miyavimatsunoi）

她考獲「熱波師」資格，並獲芬蘭旅遊局認可成為芬蘭浴大使，經常介紹不同的桑拿，並著泳衣上陣。從其泳裝照去看，其火辣身材亦沒太走樣。近日松野井雅竟與前AV女神麻美由真，以及性感水著女星原幹惠合體，現身品牌活動，讓香港網民都非常驚喜！網民大讚松井野雅仍然「正到黐線」、「睇落靚咗仲瘦咗」，又指：「呢個組合真係有今生冇來世」更有網民希望她可以復出，不過可能性可以說是零。

她考獲「熱波師」資格，並獲芬蘭旅遊局認可成為芬蘭浴大使。（IG@miyavimatsunoi）

經常介紹不同的桑拿，並著泳衣上陣。（IG@miyavimatsunoi）

其火辣身材沒有走樣。（IG@miyavimatsunoi）

泳照放題。（IG@miyavimatsunoi）

非常性感！（IG@miyavimatsunoi）

若隱若現。（IG@miyavimatsunoi）

大騷S型身材！（IG@miyavimatsunoi）

溫泉造型。（IG@miyavimatsunoi）

難怪網民說「正到黐線」！（IG@miyavimatsunoi）